Mestiksen sarjapaikastaan pelaava KeuPa HT on julkaissut tiedotteen tulevaisuuden tavoitteistaan.

KeuPan kausi on sujunut kehnosti. Joukkue jäi runkosarjassa jumboksi ja putoamiskarsintojen avauskierroksella keuruulaiset taipuivat Nokian Pyrylle voitoin 2–4.

Seuraavaksi KeuPa pelaa sarjapaikastaan Suomi-sarjan voittanutta Järvenpään Haukkoja vastaan.

Vaikka putoamiskarsinnat ovat vielä KeuPan edessä ja sarjapaikka Mestiksessä on uhattuna, on seura nyt julistanut tavoittelevansa paikkaa B-liigasta ensi kauden päätteeksi. Tavoitteen myötä seura käynnistää osakeannin.

– Yli kymmenvuotisen, menestyksekkään Mestis-taipaleen luoman tahdon myötä KeuPa HT näkee paikkansa B-liigassa. Tällä tasolla keuruulaisia tullaan mittaamaan entistäkin kovemmin. KeuPa lähtee tulevaisuuteen pää pystyssä, valmiina menestymään, seuran tiedotteessa painotetaan.

– Rahoituksella KeuPa pystyy toteuttamaan toimia, jotka vievät tarinaa eteenpäin. Tulevaisuutta kehitetään pitkäjänteisesti, ei pikavoittoja hakien. Keuruulla rakennetaan kivijalka, joka tähtää vuosikymmeniä eteenpäin, kausi kerrallaan.

Seura korostaa, että osakeannista saadulla rahoituksella pyritään kehittämään seuran toimintaa vakavaraisemmaksi ja tasaisemmaksi. Seura pyrkii myös vahvistamaan kokoonpanoaan uuden sarjan vaatimalle tasolle.

KeuPa ja Haukat aloittavat Mestis-karsintasarjansa tulevana perjantaina. Sarjapaikka Mestikseen heltiää neljällä voitolla.

Mestis on tiedottanut, että kaudella 2026-27 runkosarjan neljä parasta etenevät suoraan välieriin ja lunastavat automaattisesti paikkansa SM-liigan alle siirtyvästä B-liigasta.

Sijoille viisi ja kahdeksan sekä kuusi ja seitsemän sijoittuneet joukkueet pelaavat parasta seitsemästä -pudotuspelisarjat, joiden voittajat etenevät välieriin ja B-liigaan. Ensimmäisen pudotuspelikierroksen häviäjät puolestaan ratkaisevat vielä viimeisen B-liigapaikan kohtalon parasta seitsemästä -ottelusarjassa.