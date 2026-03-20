Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators voitti kotikaukalossaan Seattle Krakenin 3–1.
Nashvillen maalilla oli suomalaisista vuorossa Justus Annunen, jolle kertyi ottelussa 25 torjuntaa. Annunen valittiin pelin ykköstähdeksi.
Juuse Saros jätti pelin väliin ylävartalovamman vuoksi, eikä paluusta ole vielä tietoa, kerrotaan NHL:n verkkosivuilla.
Nashvillen suomalaishyökkääjä Erik Haula ei yltänyt tehopisteille.
Seattlen Kaapo Kakko sai joukkueensa ainokaisesta syöttöpisteen. Seattlen riveissä nähtiin myös pitkästä aikaa Jani Nyman, jonka joukkue kutsui miehistöönsä farmiliigasta. Edellisen kerran Nyman pelasi NHL:ssä joulukuussa.
Florida Panthers puolestaan voitti vieraissa Edmonton Oilersin 4–0.
Floridan suomalaisista maalinteossa onnistui Anton Lundell, joka teki toisessa erässä ylivoimalla joukkueen kolmannen maalin. Osuma oli suomalaishyökkääjälle kauden 18:s.
Lundell sivusi samalla NHL-uransa ensimmäisellä sesongilla syntynyttä henkilökohtaista yhden kauden maaliennätystään.
Ottawan Matinpalolle syöttöpiste
Ottawa Senators vei kotonaan voiton New York Islandersista maalein 3–2. Voittomaalin teki Brady Tkachuk vain 13 sekuntia ennen viimeisen erän päättymistä.
Ottawan suomalaispuolustaja Nikolas Matinpalo nappasi ottelusta kauden viidennen syöttöpisteensä.
Boston Bruins rökitti kotijäällään Winnipeg Jetsin 6–1. Winnipegin suomalais-kanadalainen Brad Lambert sai kuitenkin joukkueensa ainoasta maalista syöttöpisteen.
Detroit Red Wings otti kotivoiton Montreal Canadiensista lukemin 3–1. Montrealin Oliver Kapanen jäi pisteittä.
Chicago Blackhawks voitti puolestaan Minnesota Wildin vieraana 2–1. Chicagon Teuvo Teräväinen ei kuitenkaan yltänyt tehoille.