NHL-seura Ottawa Senators on lainannut suomalaismaalivahtinsa Leevi Meriläisen AHL:ssä pelaavaan Belleville Senatorsiin.
Ottawa on kutsunut tilalle farmista yhdysvaltalaisen Hunter Shepardin.
Meriläinen, 23, joutui viikonloppuna omiensa arvostelun kohteeksi, kun Ottawa hävisi lauantain kierroksella Montreal Canadiensille jatkoajalla 5–6. Meriläinen torjui ottelussa vain 13 laukausta 19:stä.
– Leevi teki joitain hyviä torjuntoja, mutta minusta sinun täytyy pystyä tekemään enemmän kuin kymmenen torjuntaa voittaaksesi pelin, Jake Sanderson tokaisi TSN:n haastatteluvideolla.
Meriläinen on voittanut tällä kaudella pelaamistaan 19 ottelusta kahdeksan.
Sunnuntain 3–4-vierastappiossa Detroit Red Wingsiä vastaan Meriläinen istui vaihtopenkillä James Reimerin torjuessa kiekkoja.
Senators matkaa seuraavaksi Columbukseen, mutta Meriläinen suuntaa Pennsylvaniaan ja hyppää mukaan AHL-seuran vieraskiertueelle. Belleville Senators pelaa seuraavat seitsemän otteluaan vieraissa.