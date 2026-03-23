Poliisi tutkii Maatullin peruskoulun puukotusta Helsingin Puistolassa tapon yrityksenä.
Poliisi sai tänään maanantaina kello 9.16 hätäkeskuksen kautta tehtävän, jonka mukaan Maatullin peruskoulun aulassa oli tapahtunut puukotus.
Sekä tekijä että uhri ovat yläkoulun oppilaita.
Viranomaiset saapuivat poliisin tiedotteen mukaan koululle noin kuudessa minuutissa.
Poliisin saavuttua koululle 15-vuotias epäilty tekijä oli jo poistunut paikalta.
14-vuotiaalle uhrille annettiin ensiapua, minkä jälkeen hänet kuljetettiin sairaalaan.
– Uhrin saamat vammat ovat vakavia, mutta hänen tilansa on tällä hetkellä vakaa, Helsingin poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.
Poliisi otti epäillyn tekijän kiinni noin tunti hätäkeskusilmoituksen jälkeen. Kiinniotto sujui poliisin mukaan rauhallisesti.
Muita ei ole tällä hetkellä kiinniotettuna.