SAK:n mielestä pitää hankala työllisyystilanne on otettava huomioon maahanmuuttajatavoitteessa.

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) haluaa Suomeen lisää työvoimaa ulkomailta. Se haluaisi tulevan hallituksen ohjelmaan tavoitteen vähintään 45 000 työperäisen maahanmuuttajan vuosittaisesta lisäyksestä.

Huippuvuonna 2022 Suomeen jätettiin 25 000 ensimmäistä työperäistä oleskelulupahakemusta.

EK:n mielestä työhön johtavan maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen ovat yksi ensi vaalikauden tärkeimmistä toimista.

– Väestökehitys ja huoltosuhde heikkenevät nopeasti, koska syntyvyys on laskussa. Yrityksissä on suurta huolta, miten osaavaa työvoimaa on saatavilla, kun nousukausi alkaa, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala tiedotteessa.

SAK: Ylimitoitettu tavoite

Palkansaajakeskusjärjestö SAK pitää tavoitetta ylimitoitettuna.