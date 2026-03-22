Jääkiekon NHL:ssä tämän kauden sensaatiojoukkue Buffalo Sabres jatkoi vakuuttavaa kulkuaan tällä kertaa Los Angeles Kingsin kustannuksella, ja suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen oli isossa roolissa. Myös Nashville Predatorsin Justus Annusen peli kulkee.

Luukkonen torjui Enkelten kaupungissa joukkueelleen 4–1-vierasvoiton. Suomalaisvahdille kirjattiin ottelussa 26 torjuntaa, ja hänen torjuntaprosenttinsa oli näin ollen huikea 96,3. Luukkonen valittiin ottelun kolmostähdeksi.

Luukkosen koko kauden torjuntaprosentti (91,1) on vähintään 25 ottelua aloittaneista maalivahdeista NHL:n kahdeksanneksi paras. Päästettyjen maalien keskiarvokin on vain 2,54 maalia ottelua kohden, ja myös tämä lukema on NHL-vahtien kärkipäätä.



Neljän ottelun voittoputkessa pelaava Buffalo vankisti voitolla asemiaan divisioonansa kärjessä ja nousi tasapisteisiin itäistä konferenssia johtavan Carolina Hurricanesin kanssa. Lännestä Buffaloa enemmän pisteitä ovat keränneet vain koko NHL:ää johtava Colorado Avalanche ja Dallas Stars.

Buffalo on hävinnyt 13 viime ottelustaan vain yhden, ja seura onkin menossa vakuuttavasti kohti pudotuspelejä, joissa se on nähty viimeksi 15 vuotta sitten keväällä 2011. Viimeisimmästä pudotuspelisarjan voitosta tulee toukokuussa kuluneeksi 19 vuotta.

Molemmat putket ovat tällä hetkellä koko NHL:n pisimmät, ja Buffaloa onkin pidetty vuosien saatossa jo jonkinlaisena vitsinä.

Nyt tämä maine on kuitenkin karisemassa komeasti Lindy Ruffin komennossa. 66-vuotias kanadalaisvalmentaja toimi seurassa päävalmentajana ensimmäisen kerran jo kaudella 1997–1998, ja hän toimi tehtävässä myös 2006–2007 toistaiseksi viimeisimmän pudotuspelisarjan voiton aikaan ja 2010–2011 toistaiseksi viimeisimpien pudotuspelien aikaan.

Annusellakin kulkee

Nashville Predators voitti omassa ottelussaan Vegas Golden Knightsin niin ikään maalein 4–1. Suomalaismaalivahti Annunen pysäytti Nashvillen maalilla 39 laukausta vielä Luukkostakin huimemmalla torjuntaprosentilla 97,5. Hyökkääjä Erik Haula puolestaan nappasi yhden syöttöpisteen.



Annunen loisti jo toisessa ottelussa peräkkäin. Perjantain vastaisena yönä hän pysäytti 25 torjunnallaan (torjuntaprosentti 96,2) Seattle Krakenin, jonka Nashville kukisti 3–1. Annunen on esiintynyt erinomaisesti ykkösmaalivahti Juuse Saroksen tuuraajana, kun tämä on sivussa loukkaantumisen takia.



Golden Knights -voitolla Nashville nousi ainakin hetkellisesti kiinni läntisen konferenssin viimeiseen pudotuspelipaikkaan.