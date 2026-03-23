Carolina Hurricanes ja Seattle Kraken pelaavat marraskuussa kaksi NHL-runkosarjaottelua Helsingissä Veikkaus Arenalla.

NHL tiedotti asiasta maanantaina.

Carolina ja Seattle iskevät yhteen Veikkaus Arenalla 12. marraskuuta ja 14. marraskuuta.

Tällä kaudella Carolinan riveissä on kiekkoillut suomalaisista Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi. Molempien sopimukset ovat voimassa vielä ensi kaudellakin.

Kaksikon lisäksi Carolinan sopimuspelaajia ovat Juha Jääskä, Juuso Välimäki ja Aleksi Heimosalmi. Heistä Välimäen ja Heimosalmen sopimukset ovat katkolla käynnissä olevan kauden päätteeksi.

Seattlen riveissä kiekkoilevat Kaapo Kakko, Eeli Tolvanen ja Jani Nyman. Lisäksi seuran sopimuspelaajia ovat AHL:ssä pelaavat Niklas Kokko ja Ville Ottavainen, WHL:ssä pelaava Julius Miettinen ja HPK:ssa loistava Kim Saarinen.

Tolvasen ja Ottavaisen sopimukset ovat katkolla kuluvan kauden päätteeksi.

Edellisen kerran NHL:ää on pelattu Suomessa vuonna 2024, jolloin Florida Panthers ja Dallas Stars kohtasivat kahdesti Tampereella.