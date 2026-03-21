NHL-jääkiekkoliigan tämän kauden suomalaispettymyksiin lukeutuu Patrik Laine, jonka toinen kausi Montreal Canadiensissa alkoi masentavasti, jatkui surkeasti ja on päättymässä vieläkin huonommin.

Laine pelasi kauden viisi ensimmäistä ottelua, mutta vaisusti: saldona oli vain yksi syöttöpiste, vain kuusi laukausta kohti maalia ja peliaikaa vain 12,5 minuuttia per peli. Sen jälkeen Laine joutui lokakuun lopulla leikkaukseen lihasvamman takia, ja toipumisajaksi arvioitiin tuolloin 3–4 kuukautta.

Kun Laine sitten toipui ja palasi jäälle, ei paluuta kokoonpanoon tullutkaan. Ja kaikkea on 224 NHL-runkosarjamaalin miehelle tapahtunut: Yardbarker-sivusto päivittelee Dose-kiekkosivustoa siteeraten, kuinka Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis käytti helmikuussa Lainetta puolustajana harjoituksissa ja kuinka hiljattain maaliskuussa Laine pyöri treeneissä vain muutaman vaihdon, ja ne kaikki keskushyökkääjänä. Ja kuinka tällä viikolla Laine seurasi vierestä joukkuetovereiden treenatessa ylivoimaa.

Yhä odotellaan tuota ensimmäistä Laineen ottelua sitten lokakuun puolivälin. Nähdäänkö sitä lainkaan tällä kaudella, sitä ei tiedetä. Mutta hyvältä ei kuulostanut St. Louisin kommentti ennen Canadiensin perjantain vastaisen yön Detroit-ottelua: valmentaja vastasi tylyn kuivasti "ei" kysymykseen siitä, onko Patrik Laine mahdollinen vaihtoehto kokoonpanoon.

– Päätös olla peluuttamatta Lainetta tulee suoraan – ja ainoastaan – Martin St. Louisilta. Valmentaja käyttää yhä sellaisia miljoonan dollarin jätkiä kuin Joe Veleno, Zachary Bolduc ja Alexandre Texier mieluummin kuin Patrik Lainetta (ja hänen tähtitieteellistä palkkaansa...), sivustolla hämmästellään.

– Meille lienee luvassa viihdettä kesän mittaan. Kuinka niin? Koska Laine otti kantaa niin Jetsiä kuin Blue Jacketsia vastaan lähdettyään Winnipegistä ja Columbuksesta. En malta odottaa, mitä hän sanoo Montrealista, kunhan hänen sopimuksensa umpeutuu (kesällä). Hän on saattanut rakastaa kaupunkia, mutta en tajua, mitä positiivista hän voisi sanoa tästä kiekkoseikkailustaan Quebecissa.