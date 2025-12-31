NHL:ssä pelaava Seattle Kraken on lähettänyt suomalaishyökkääjä Jani Nymanin AHL:ään.
Toista kauttaan Pohjois-Amerikassa pelaava Nyman pelasi tähän asti koko alkukauden NHL:ssä. Hän teki 24 pelaamassaan ottelussa tehot 4+2.
Nyman esiintyi viime kaudella väkevästi AHL:ssä iskemällä 58 ottelussa 28 maalia ja 44 tehopistettä. Hän sijoittui AHL:n tulokasmaalipörssissä toiseksi.
AHL-seura Coachella Valley Firebirdsin riveissä pelaa Nymanin lisäksi myös maalivahti Niklas Kokko ja puolustaja Ville Ottavainen.