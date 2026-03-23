Nanna Grundfeldt väittää Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että häntä ahdisteltiin Suomen Huippumalli haussa -ohjelman kuvauksissa.

Suomen Huippumalli haussa -ohjelman vuonna 2009 voittanut Nanna Grundfeldt väittää Hufvudstadsbladetin haastattelussa, että häntä ahdisteltiin seksuaalisesti ohjelman kuvauksissa.

– Tuotannon työntekijä ahdisteli minua seksuaalisesti ja asia käsiteltiin huonosti. Se lakaistiin maton alle, Grundfeldt kertoo lehdelle.

Väitetty ahdistelu tapahtui Grundfeldtin mukaan ohjelman kuvausten loppupuolella kilpailijoiden vapaa-ajalla. Kamerat eivät tuolloin olleet päällä.

Grundfeldtin mukaan tapahtumat olivat niin vakavia, että hän mietti jättävänsä kuvaukset kesken. Hän kertoo, että alkoi voida tapahtuneen jälkeen todella huonosti.

Grundfeldt on käsitellyt tapahtunutta terapiassa. Hänen mukaansa terapian maksoi ohjelman tuotantoyhtiö.

HBL:n mukaan kukaan ohjelman tuotantoon vuonna 2009 kuuluneista henkilöistä ei enää