Turun Kupittaan K-Citymarketilla tapahtui näyttävä kiinniotto eilisiltana.
MTV Uutisten saamalla lukijan videolla näkyy, miten konepistoolilla varustautunut poliisi valvoo kahden maassa makaavan miehen kiinniottoa.
Miehet makaavat lattialla rahapelikoneiden edessä samalla, kun poliisi laittaa heille käsirautoja. Tilannetta valvoo toinen poliisi, jonka pitelemän konepistoolin piippu osoittaa miehiä kohden.
Välikohtaus tapahtui puoli seitsemältä illalla.
Poliisi sai ilmoituksen asemiehistä
Yleisjohtaja, komisario Marko Luotonen Lounais-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille, että poliisi sai tiedon, että kaupassa olevalla kahdella miehellä oli mukanaan ase.
– Poliisi oli nopeasti paikalla, otti miehet kiinni ja asia oli sitten selvä, Luotonen summaa tapahtumien kulun MTV Uutisille.
Poliisin selvitellessä asiaa miehen hallussa ollut ase paljastui ilmapistooliksi. Syy aseen tuomiseen supermarkettiin ei ole toistaiseksi selvinnyt.
Videolla tilanne näytti hurjalta, sillä poliisilla ei ole totuttu näkemään konepistoolia kädessään. Luotonen kuitenkin muistuttaa, että tällainen tukiase on poliisin perustyökaluja.