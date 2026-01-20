Liiketoiminta ja kehitys

Videolla tilanne näytti hurjalta, sillä poliisilla ei ole totuttu näkemään konepistoolia kädessään. Luotonen kuitenkin muistuttaa, että tällainen tukiase on poliisin perustyökaluja.

Poliisin selvitellessä asiaa miehen hallussa ollut ase paljastui ilmapistooliksi. Syy aseen tuomiseen supermarkettiin ei ole toistaiseksi selvinnyt.

– Poliisi oli nopeasti paikalla, otti miehet kiinni ja asia oli sitten selvä, Luotonen summaa tapahtumien kulun MTV Uutisille.

MTV Uutisten saamalla lukijan videolla näkyy, miten konepistoolilla varustautunut poliisi valvoo kahden maassa makaavan miehen kiinniottoa.

Kauppias: "Todella vakavasta asiasta kyse"

Kauppias Hannu Aaltonen kiittelee poliisia hienosti hoidetusta tehtävästä. Hän uskoo, että luultavasti joku kaupan asiakas oli tehnyt havainnon aseesta ja soittanut hätäkeskukseen.

Aaltonen kertoo, että kaupan toiminnassa lähdetään aina henkilökunnan ja asiakkaiden turvallisuus edellä. Tässä tapauksessa välikohtauksesta ei ollut asiakkaille vaaraa eikä mainittavaa häiriötä kaupan toiminnalle.