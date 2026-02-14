Helsingin poliisilla oli tänään usean partion tehtävä Kalasatamassa.
Poliisi kertoo tehtävän käynnistyneen, kun poliisi sai iltapäivällä viiden jälkeen hätäkeskuksen kautta ilmoituksen asehavainnosta ja laukausta muistuttavasta äänestä ulkona Verkkosaarenkadulla.
– Alkutietojen perusteella poliisi lähti tehtävälle usean partion voimin. Lyhyen etsinnän jälkeen poliisi otti useita epäiltyjä kiinni tapahtumapaikan lähellä sijaitsevan kerrostalon rappukäytävästä, poliisi kertoo tiedotteessa.
Poliisi takavarikoi epäiltyjen hallusta käsiaseen.
Kiinniottojen lisäksi poliisi teki paikalla rikospaikkatutkintaa ja puhutti ihmisiä. Selvitysten perusteella tilanteesta ei aiheutunut vaaraa sivullisille.
Tapauksen tutkinta on hyvin alussa. Rikosnimikkeet ovat törkeä ampuma-aserikos ja toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapito.