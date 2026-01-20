Rikospaikan uutuusdokumentti valmiusyksikkö Karhusta tarjoaa ennennäkemätöntä kuvamateriaalia poliisin erityiskoulutetun joukon harjoituksista ja operaatioista.
Rikospaikka.doc: Karhu – poliisin erikoisjoukko on nähtävissä nyt MTV Katsomossa.
Dokumentissa näytetään muun muassa tilanne, joka liittyi helsinkiläisen katujengin jäsenten kiinniottoon Helsingin keskustassa syksyllä 2021.
Jengin oli tarkoitus Milan Jaffin johdolla tehdä väkivaltainen isku ravintola Kaivohuoneelle lokakuussa 2021. Jengi suunnitteli hyökkäävänsä aseistautuneina espoolaisjengin jäsenten kimppuun.
Poliisi esti iskun ja peruutti Kaivohuoneen tapahtuman vain tuntia ennen sen alkamista. Karhun operaattorit ottivat helsinkiläisjengin jäseniä kiinni autoista.