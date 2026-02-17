Rantasen mukaan turvallisuustilanne Irakissa on tällä hetkellä täysin erilainen kuin mitä se on aiemmin ollut.

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) vieraili tällä viikolla Irakissa.

Matka oli poikkeuksellinen, sillä kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomen sisäministeri tekee työvierailun Irakiin.

Työmatkan tarkoituksena oli sisäministerin mukaan vahvistaa Suomen ja Irakin kahdenvälisiä suhteita sekä kehittää ulkomaalaisten palautuksia takaisin kotimaahansa.

Rantanen kertoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelmassa, että Irakissa oltiin vieraanvaraista ja häntä varten oli järjestetty monipuolista ohjelmaa.

Sisäministerin mukaan Irak on hyvin keskeisessä asemassa terrorismintorjuntaan, sisäisen turvallisuuden sekä rajaturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Näistä asioista myös keskusteltiin.

– On tietysti selvää, että nämä paluukysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä. Näistä käydään keskusteluja ja tapaamisten jälkeen asiat lähtevät edistymään, Rantanen kertoo viitaten ulkomaalaisten palautuksiin.

Rantanen näkee, että yhteistyö toimii Irakin viranomaisten kanssa jo nyt hyvin. Hän kuitenkin arvioi, että "tehostettavaa ja nopeutettavaa paluukysymyksissä on".

"Iltapäivällä luinkin Milan Jaffia haastattelua"

Rantanen vieraili matkallaan muun muassa pääkaupunki Bagdadissa, joka on ollut vuosia erilaisten poliittisten epävakauksien, väkivaltaisuuksien ja aseellisten hyökkäysten tapahtumapaikka.

Mutta ei ole enää. Sisäministeri kertoo saaneensa matkalla sellaisen kuvan, että Bagdad ja koko Irak kehittyy kovaa vauhtia.

Maa on hänen mukaansa tällä hetkellä huomattavasti vakaampi kuin aiemmin.

– Siellä rakennetaan paljon ja siellä on vireää yritystoimintaa. Ulkomaalaisia investointeja toivotaan. Tämä kertoo kaikki siitä, että maata on saatu vakautettua, yleinen järjestys ja turvallisuus on parantunut. Sinne ovat pystyneet myös suomalaiset yritykset investoimaan.

Rantasen mukaan tämä luo myös mahdollisuuksia sille, että irakilaiset voivat helpommin palata kotimaahansa. Turvallisuustilanne antaa tässä asiassa myöten.

– Iltapäivällä luinkin Milan Jaffin haastattelua, jossa hän itse kertoo, että hän on hyvin tyytyväinen ja onnellinen, ja että Irakissa on turvallista, Rantanen kertoo.

Jaff on tuomittu Suomessa useista rikoksista ja lopulta Maahanmuuttovirasto peruutti hänen oleskelulupansa ja määräsi Jaffin karkotettavaksi Irakiin. Rudaw Media Network haastatteli häntä tuoreeltaan.

