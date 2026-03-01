Poliisi sai illalla tehtävän Jyväskylän Helokantielle. Poliisi kertoo joutuneensa käyttämään ampuma-asetta ja etälamautinta tehtävän yhteydessä.
Poliisi kertoo saaneensa illalla ennen iltakahdeksaa hätäkeskuksen kautta ilmoituksen, jonka mukaan Jyväskylässä Helokantiellä oli nähty miehen jahtaavan naista puukko kädessä. Pian hätäkeskukseen tuli uusia ilmoituksia, joiden mukaan Keltinmäentien Salessa oli nähty uhkaavasti käyttäytynyt mies puukon kanssa.
– Poliisin saapuessa paikan päälle poliisi käskytti uhkaavasti käyttäytynyttä miestä, mutta hän ei totellut poliisin käskytystä. Poliisi joutui käyttämään ampuma-asetta ja etälamautinta tilanteessa, kertoo poliisi tiedotteessa.
Mies sai tapahtumapaikalla ensiapua ja hänet on toimitettu sairaalahoitoon.
Poliisin aseenkäytön osalta tutkinnasta vastaa tutkinnanjohtajaksi määrättävä syyttäjä.