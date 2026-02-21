Liiketoiminta ja kehitys

– Suuri muutos. Kaksi vuotta on sama kuin esimerkiksi törkeän ryöstön minimirangaistus. Asia on pakko ottaa nyt tosissaan. Kolmen vuoden vankeusrangaistukset ovat ihan mahdollisia, asianajaja Kari Eriksson arvioi.

– Rikoksentekijän korvien väliin sitä motivointia, että rikos ei kannata. Vankeusrangaistuksia on luvassa, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin tiivisti.

Tavoitteena on vähentää aserikoksia ja niillä tehtäviä rikoksia.

Myös rangaistusminimiä kiristettiin. Törkeän ampuma-aserikoksen lievin rangaistus korotettiin neljästä kuukaudesta vankeutta kahteen vuoteen vankeutta, jolloin rikoksesta tuomitaan nyt lähtökohtaisesti ehdoton vankeusrangaistus.

Aserikosuudistus tuli voimaan vuoden alusta, ja sen myötä luvattoman ampuma-aseen mukana pitäminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa voi täyttää törkeän ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön.

Luvattoman aseen kantamisesta yleisellä paikalla voi nyt joutua vankilaan: "Suuri muutos"

Vaarallisen esineen hallussapidon ankarin rangaistus on nyt kaksi vuotta, kun se aiemmin oli yksi vuosi vankeutta.

Vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen, kuten linkkuveitsen tai puukon, hallussa pitämisestä yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä saattoi ennen selvitä poliisin antamalla sakolla.