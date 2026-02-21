Rikoslakia koskeva aserikosuudistus puhutti Rikospaikan Murharyhmää.
Aserikosuudistus tuli voimaan vuoden alusta, ja sen myötä luvattoman ampuma-aseen mukana pitäminen yleisellä paikalla tai kulkuneuvossa voi täyttää törkeän ampuma-aserikoksen tunnusmerkistön.
Myös rangaistusminimiä kiristettiin. Törkeän ampuma-aserikoksen lievin rangaistus korotettiin neljästä kuukaudesta vankeutta kahteen vuoteen vankeutta, jolloin rikoksesta tuomitaan nyt lähtökohtaisesti ehdoton vankeusrangaistus.
Tavoitteena on vähentää aserikoksia ja niillä tehtäviä rikoksia.
– Rikoksentekijän korvien väliin sitä motivointia, että rikos ei kannata. Vankeusrangaistuksia on luvassa, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin tiivisti.
– Suuri muutos. Kaksi vuotta on sama kuin esimerkiksi törkeän ryöstön minimirangaistus. Asia on pakko ottaa nyt tosissaan. Kolmen vuoden vankeusrangaistukset ovat ihan mahdollisia, asianajaja Kari Eriksson arvioi.
Uudistusta odotettiin vuosia
Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on torjua järjestäytynyttä rikollisuutta.