Lauri Markkasen mahdollisuudet yltää NBA:n tähdistöotteluun ovat huippukaudesta huolimatta horjuvat. Uudessa tähdistöformaatissa ulkomaalaisten pelaajien määrä on rajoitettu kahdeksaan.

NBA julkisti täksi kaudeksi roimasti muutetun tähdistötapahtuman. Yhden tähdistöottelun sijaan tapahtumassa pelataankin kolmen joukkueen miniturnaus, jossa joukkueet muodostetaan kansallisuuksien perusteella.

Ravistelun ymmärtää: NBA:n tähdistöottelu on ollut jo vuosikausia väsynyt tapahtuma, eikä itse pelissä ole ollut minkäänlaista kilpailullista mielenkiintoa.

Koska NBA:n pelaajamassasta valtaosa muodostuu edelleen Yhdysvaltojen kansalaisista, kaksi kahdeksan pelaajan joukkuetta kootaan jenkkipelaajista, kun taas yksi kahdeksan pelaajan joukkue koostuu muun maailman pelaajista.

Utah Jazzin supertähden Lauri Markkasen tähdistömahdollisuuksien kannalta muu maailma vastaan yhdysvaltalaiset -asetelma ei yllättäen olekaan edullinen. Luultavasti todennäköisemmin Markkanen olisi nykyvireessään päässyt vanhan formaatin mukaiseen 12 pelaajan ja pelipaikat huomioivan läntisen konferenssin joukkueeseen vaihtopelaajana. Tämä johtuu osittain siitä, että NBA:n neljä tai viisi parasta pelaajaa tällä hetkellä ovat lähtöisin Yhdysvaltojen ulkopuolelta.