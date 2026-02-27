Lauri Markkanen on sivussa lonkkavaivan takia ja hänen tilanteensa arvioidaan uudelleen kahden viikon kuluttua, ESPN uutisoi. Kyseessä on ahtaan lonkan oireyhtymä.

Markkanen nyrjäytti myös oikean nilkkansa keskiviikkona Utah Jazzin harjoituksissa, mutta tarkemmissa tutkimuksissa ei löytynyt vakavampia vammoja.

Jazz sai aiemmin tässä kuussa NBA:lta puolen miljoonan dollarin sakot, koska istutti Markkasta ja tuoretta tähtihankintaa Jaren Jackson Junioria otteluiden viimeisillä neljänneksillä. Jazzin on tärkeää hävitä loppukauden ajan tarpeeksi pelejä, jotta se ei menettäisi ensimmäisen kierroksen valintavuoroaan kesän valintatilaisuudessa. Jos Jazzin varaus putoaa kahdeksan parhaan ulkopuolele, joukkue menettää sen Oklahoma Citylle.

Jazz on viime viikkoina ilmoittanut useamman pelaajan olevan loppukauden sivussa. Jackson Jr:n polvesta löydettiin hyvälaatuinen kasvain, Jusuf Nurkic lähetettiin leikkaukseen korjauttamaan nenän väliseinen vinous ja Vince Williamsilla todettiin polvivaiva.

Torstaina Jazz kärsi 118–129-tappion New Orleans Pelicansille ilman pelinjohtaja Keyonte Georgea, joka kärsii nilkkavammasta.

Jazz on NBA:n kaikkien 30 joukueen joukkueen vertailussa sijalla 25. Joukkue on voittanut 18 ottelua ja hävinnyt 41.