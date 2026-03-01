Utah Jazz hävisi koripallon NBA:ssa jo 41. kerran tällä kaudella, kun seuran kotiottelu New Orleans Pelicansia vastaan päättyi vieraiden 115–105-voittoon.

Tappio on linjassa Jazzin kauden tavoitteen kanssa, sillä seura haluaa varmistaa kesän varaustilaisuuteen hyvät asemat olemalla mahdollisimman huono.



Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on joukkueensa otteluista sivussa pitkälle maaliskuun puolelle. Jazz on kertonut arvioivansa Markkasen terveystilanteen parin viikon kuluttua. Markkasella on lonkkavaiva.



Länsilohkossa 13. sijalla oleva Utah on voittanut tällä kaudella 18 ottelua. Lauantain vastus New Orleans on taulukossa Jazzin takana 18 voitolla ja 42 tappiolla.



Ottelun tehokkain pelaaja oli Pelicansin riveissä 24 pistettä heittänyt Saddiq Bey. Kotijoukkueesta Keyonte George tilastoi 17 pistettä.