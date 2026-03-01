Alkukauden loukkaantumisestaan takaisin täyskontaktiharjoitteluun toipunut Patrik Laine on jäänyt Montreal Canadiensissa täysin ilman vastuuta, ja monet uskovat hänen lähtevän vielä ennen siirtoajan umpeutumista uusiin maisemiin. Montrealista kantautuu kuitenkin toisenlaista tietoa.

Toista kauttaan Canadiensissa pelaava Laine on nähty tositoimissa viimeksi 16. lokakuuta. Vain viidessä ottelussa tällä kaudella pelannut suomalaishyökkääjä kävi tuon jälkeen leikkausoperaatiossa ja palasi joukkueensa harjoituksiin tammikuussa.

Kauden kuudetta peliä ei silti ole näkynyt tai kuulunut, ja kaikesta on käynyt ilmi, ettei hänelle tällä hetkellä löydy paikkaa joukkueen kokoonpanossa. Laitahyökkääjänä pelaavaa Lainetta on käytetty viime aikoina harjoituksissa jopa puolustajana.

Siihen nähden, että Canadiens on tiettävästi antanut Laineen agentille luvan käydä neuvotteluita muiden NHL-seurojen kanssa ja siirto toisaalle on monien mielestä vain ajan kysymys, kanadalaisen TVA Sportsin tuoreen verkkojutun otsikko on vähintäänkin yllättävä.

Laine saattaa viettää loppukauden Montrealissa.

– Jos Montrealin organisaatio haluaa kaupata laitahyökkääjänsä, sen on todennäköisesti oltava erittäin vakuuttava. Sillä juuri siinä on ongelman ydin: kysyntää ei kuulemma ole, artikkelissa todetaan.

Kanadalaiskanavan toimittaja Renaud Lavoie toisti tämän viestin myös omassa asiaa koskevassa kannanotossaan.

– Jos hänet nyt kaupattaisiin, asia olisi jo ratkaistu. Tilanne kuitenkin pitkittyy. Monet joukkueet eivät ole kiinnostuneita hänen palveluksistaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Joukkueet saattavat menettää tärkeitä pelaajia perjantaihin mennessä, ja silloin he joutuvat tyytymään pelaajiin, jotka eivät maksa kovin paljon. Silloin Laine voisi ollakin hyvä ehdokas.

Laineen nykyinen, tähän kauteen päättyvä sopimus on toki arvokas. Hänen palkkakattoon vaikuttava vuosiansionsa on 8,7 miljoonaa dollaria. Vain puolustaja Noah Dobsonin sopimus on tätä arvokkaampi.

– Tällaista kauppaa ei tällä hetkellä ole olemassa. En sano, että se on mahdotonta, mutta meidän täytyy valmistautua siihen vaihtoehtoon, että Laine saattaa viettää loppukauden Canadiensissa, Lavoie sanoo.

Canadiens tavoittelee runkosarjan viimeisellä neljänneksellä paikkaa pudotuspeleissä, ja tilanne näyttää sen suhteen varsin hyvältä. Joukkue on tällä hetkellä kiinni divisioonansa kolmossijassa, joka oikeuttaisi paikkaan pudotuspeleissä.

Samaisen divisioonan neljännellä ja viidennellä sijalla olevat Detroit Red Wings ja Boston Bruins ovat nekin itäisen konferenssin villi kortti -vertailun kärkisijoilla, joilta myös pääsee mukaan kevään tosipeleihin.

Lavoien mukaan Canadiens-kannattajien ei kannata odottaa GM Kent Hughesilta kovin järisyttäviä liikkeitä ennen ensi perjantaina vastaan tulevaa siirtotakarajaa.

– Jos hän tekee kaupat, joukkueeseen hankitaan mielestäni mieluummin syvyyspelaajia kuin pelaajia, joilla on vaikutusta seuraavien 5–6 vuoden ajan. Tämä on tilanne tällä hetkellä.

– Perjantaihin ei ole enää kovin paljon aikaa, mutta samalla se on myös hyvin pitkä aika. Joukkueet saattavat panikoida ja alentaa hintojaan. Ne ovat tällä hetkellä hyvin korkeita. Siinä tapauksessa Hughes miettii vieläkin tarkemmin, mitä hänen on tehtävä.