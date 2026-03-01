Montreal Canadiensia yli kymmenen vuoden ajan lähietäisyydeltä eri rooleissa seurannut analyytikko laukoo tylyä tekstiä seuran suomalaispelaajasta Patrik Laineesta.

Toista kauttaan Montrealissa pelaavaa Lainetta ei ole nähty tositoimissa kuukausiin. Hän pelasi kauden alussa viisi ottelua, mutta kävi sitten lokakuussa leikkauksessa keskivartalon lihasvamman takia, ja seura arvioi tuolloin hänen poissaolonsa pituudeksi kolmesta neljään kuukautta.

Laine palasi harjoituksiin tammikuun alussa, mutta häntä ei sittemmin ole kertaakaan nähty joukkueensa pelaavassa kokoonpanossa.

Canadiens on antanut Laineen agentille luvan neuvotella muiden NHL-seurojen kanssa mahdollisesta siirrosta, ja onkin mahdollista, että suomalaishyökkääjä löytää vielä itsensä uudesta seurasta ennen 6. maaliskuuta koittavaa siirtotakarajaa.

Laineen pelaamattomuuden uskotaan johtuvan ennen kaikkea siitä, ettei päävalmentaja Martin St. Louis yksinkertaisesti löydä hänelle sopivaa roolia joukkueessa.

Viime viikkoina Lainetta on kerrottu käytetyn joukkueen harjoituksissa jopa puolustajana.

Laineen tilanteesta puhuttiin perjantaina julkaistussa, Canadiensia käsittelevän The Sick Podcast with Tony Marinaro -ohjelman tuoreimmassa jaksossa, jossa lauottiin varsin synkkää tekstiä suomalaisesta.

Marinaro nosti esiin tilaston viidestä pelaajasta, joiden kanssa Laine on Montrealissa ollessaan pelannut eniten tasaviisikoin. Näiden viiden pelaajan kanssa Laine on ollut jäällä 30:n Canadiensin tekemän ja 47:n Canadiensin päästämän maalin aikana.

Analyytikko Marc Dumont sanoo yllättyneensä, etteivät lukemat ole tämän huonommat.

– Patrik Laine on NHL:n huonoin pelaaja viidellä viittä vastaan. Kaikki, jotka ovat pelanneet hänen kanssaan, ovat olleet vaikeuksissa tasaviisikoin pelattaessa, Dumont lataa.

– Hän ei ole vain pieni haitta vaan suorastaan ankkuri.

Dumont nostaa esiin myös niin sanotun corsi-lukeman, jolla verrataan ottelun molempien joukkueiden laukausmäärää. Hänen mukaansa Laineen ollessa jäällä laukausten jakauma on tasaviisikoin pelattaessa vastustajan hyväksi 70–30.

Lukema on Dumontin mukaan äärimmäisen heikko.

– En halua olla liian rankka häntä kohtaan, kun ottaa huomioon hänen historiansa, mutta faktojen valossa hän on kiekonhallintaa ajatellen kuin musta aukko. Montreal Canadiensin kaltaisen joukkueen, jolla marginaalit ovat pieniä, on hyvin vaikea löytää kestävää perustetta peluuttaa häntä viidellä viittä vastaan.

Dumontin mukaan Laine sai kesällä 2024 seuraan siirryttyään reilun mahdollisuuden, mutta hänen mielestään joukkueen rakennus on sittemmin edennyt siihen pisteeseen, ettei Laineesta ole enää hyötyä kuin ylivoimalla.

Laukauksestaan tunnettu Laine on tehnyt 232 NHL-maalistaan 89 eli 38 prosenttia ylivoimalla. Montreal-vuosien ajalta ylivoimamaalien osuus on peräti 75 prosenttia (15/20).

– Hänellä on yhä se laukaus, ja se laukaus on yhä yksi NHL:n parhaista, mutta tasaviisikoin pelattaessa Patrik Laine on todennäköisesti – minun täytyy käydä vielä kerran kaikki muut joukkueet läpi – huonoin pelaaja NHL:ssä.

– On vain harvoja pelaajia, joiden negatiivinen vaikutus joukkueeseensa on viidellä viittä vastaan yhtä suuri.