NBA:ssa pelaavan Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen on jälleen loukkaantunut.

Markkanen on ollut tällä kaudella sivussa Utahin otteluista lukuisista eri syistä. Jazz on pelannut tällä kaudella 58 runkosarjaottelua, mutta Markkanen on nähty parketilla vain 42 pelissä.

Nyt Markkanen on taas loukkaantunut. The Salt Lake Tribunen mukaan Markkanen loukkaantui keskiviikkona Utahin harjoituksissa. Suomalaistähden on määrä mennä magneettikuviin nilkka- ja lonkkavamman takia.

Markkasen poissaolot ja lepuutukset ovat olleet viime aikoina myös NBA:n syynissä. NBA lätkäisi hiljattain Utahille hurjat 500 000 dollarin sakot tähtipelaajiensa lepuuttamisesta.

Utah on tällä hetkellä läntisessä konferenssissa 13:ntena.