Utah Jazz kärsi koripallon NBA:ssa taas kerran tappion. Joukkueen tahalliselta vaikuttaville toistuville tappioille on selkeä syy, mutta tilanne näyttää monien silmiin irvokkaalta.

Lauantai-illan vierasottelu Orlandoa vastaan tarjosi Utahin kannattajille välähdyksen tulevasta.

Joukkueen ykköstähdet Lauri Markkanen, Keyonte George ja Ace Bailey saivat ensi kertaa rinnalleen Jaren Jackson Juniorin, jonka Utah hankki aiemmin tällä viikolla Memphis Grizzliesistä.

Kyseessä on kaksinkertainen tähdistöpelaaja, joka valittiin NBA:n parhaaksi puolustavaksi pelaajaksi kaudella 2022–2023.

Tämän nelikon rinnalla Utahin avausviisikon täydensi Jusuf Nurkic.

Utah johti ottelua parhaimmillaan 17 pisteellä vielä pari minuuttia ennen kolmannen neljänneksen päättymistä. Orlando nousi kuitenkin viimeisellä jaksolla ensin rinnalle ja lopussa vielä ohi. Loppulukemat kirjattiin sen hyväksi 120–117.

Merkillepantavaa ottelun loppuhetkissä oli se, ettei Utah peluuttanut viimeisellä neljänneksellä lainkaan neljää viidestä avausviisikon pelaajastaan. Ainoastaan Bailey urakoi täydet minuutit.

Kyseessä on erinomainen esimerkki niin sanotusta tankkaamisesta, joka on NBA:ssa varsin yleiseksi vakiintunut tapa hävitä otteluita tahallaan parantaakseen mahdollisuuksia korkeimpiin varausvuoroihin.

NBA:ssa on ollut vuodesta 1985 lähtien käytössä lottoa muistuttava prosessi, jolla arvotaan jokavuotisen varaustilaisuuden ensimmäiset vuorot. Seurojen tavoitteena on siis hankkia tulevaisuuden tähtipelaajia heikon runkosarjasijoituksen kautta.

Nykysysteemissä kolmella huonoimmalla joukkueella on kaikilla 14 prosentin mahdollisuus saada ensimmäinen varausvuoro. Huonoiten sijoittunut saa varmuudella varausvuoron viiden ensimmäisen seuran joukossa, toiseksi huonoiten sijoittunut kuuden ensimmäisen joukossa ja niin edelleen.

Tällä kaudella häviäminen houkuttaa seuroja jopa tavanomaista enemmän, sillä vuoden 2026 varausikäluokkaa pidetään yhtenä lähihistorian parhaimmista ja erityisesti kärkipään lupaukset ovat tasoltaan kovia.

NBA:ssa joukkueet asetetaan paremmuusjärjestykseen voittoprosentin mukaan, ja Utahin voittoprosentti on tällä hetkellä 30 joukkueen joukossa kuudenneksi huonoin. Kärkivarausten saamiseksi sen on hävittävä loppukauden aikana mahdollisimman monta ottelua.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu lauantain Orlando-ottelusta Utahin ja laajemmin koko NBA:n toimintaa voimakkaasti kritisoiva video, jossa huomio kiinnittyy suomalaisittain sen viimeisiin sekunteihin.

Videolla näkyy, kuinka Markkanen vitsailee ja naureskelee vaihtopenkillä yhdessä muun muassa Nurkicin kanssa, kun peliä on jäljellä vain joitain sekunteja ja Orlando on mennyt hetkeä aiemmin johtoon.