NBA:n Utah Jazzin tähtipelaajaa Lauri Markkasta ei valittu koripalloliigan tämän vuoden tähdistöottelun toiseen aloituskentälliseen, kertoi NBA verkkosivuillaan.

Markkanen oli ehdolla NBA:n länsilohkon joukkueen aloitusviisikkoon.



Itä- ja länsilohkon tähdistöjoukkueiden aloituskentälliset valitsevat äänestyksellä NBA-fanit, liigan pelaajat ja tiedotusvälineet.



Markkanen on pelannut NBA:n tähdistöpelissä kerran aiemmin, vuonna 2023. Hänet nimettiin tuolloin alun perin vaihtopelaajaksi, mutta loukkaantumisten takia Markkanen nousi länsilohkon tähdistöjoukkueen aloitusviisikkoon.



NBA:n tähdistökohtaaminen pelataan tänä vuonna 15. helmikuuta Los Angelesissa. Tähdistöottelun päävalmentajat nimeävät joukkueiden vaihtopelaajat tuonnempana.