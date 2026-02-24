Viime kaudet jääkiekon NHL:ää hallinneen Florida Panthersin yltäminen kevään pudotuspeleihin vaatisi ihmeen, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Panthers on ollut NHL:n kiistaton ykkösorganisaatio viime vuosina. Kolme peräkkäistä finaalipaikkaa, kaksi peräkkäistä mestaruutta ja kadehdittavat onnistumiset pelaajamarkkinoilla ovat pitäneet Pohjois-Amerikan kiekkovaltikan vahvasti Floridan osavaltiossa Tampa Bay Lightningin menestyskausien jatkoksi.

Menestys on kuitenkin vaatinut myös veronsa. Panthersin nimekäs ja äärimmäisen tasokas ydinryhmä on kantanut viime kausina valtavan kuorman. Pelkästään raskaita pudotuspeliotteluja on monen kohdalle tullut yli 60.

Kun Panthersin kapteeni Aleksander Barkov loukkasi polvensa vakavasti kauden alla, uumoilin kommenttikirjoituksessani, että joukkueen fyysisen sietokyvyn rajat ovat saattaneet tulla vastaan. Sairastuvalla onkin ollut ruuhkaa myös kauden aikana.

Oma lukunsa rasituksessa ovat myös Milano-Cortinan talviolympialaiset. Turnauksessa oli mukana peräti kymmenen Panthers-pelaajaa – ennätys liigan sisällä – joista seitsemän palasi kotiin mitali kaulassaan. Eivätkä tässä luvussa olleet edes mukana kisoihin jo valitut Barkov ja Seth Jones, jotka joutuivat jäämään sivuun Italiasta vammojen takia.

Kun Panthersista oli olympialaisissa vielä viisi taustaryhmän jäsentä, mukaan lukien valmentaja Tuomo Ruutu, valmistautuminen NHL:n runkosarjan loppusuoraan on ollut kaikkea muuta kuin optimaalinen.

Ja tuolla loppusuoralla riittää Panthersin osalta kirittävää – ja hyvin todennäköisesti liian paljon.

Puolustavalla mestarilla on 57 ottelusta kasassa vain 61 pistettä. Se on itäisessä konferenssissa kolmanneksi viimeisenä eli sijalla 14.

Vaikka somevideot jäälle palanneista Barkovista ja Jonesista nostavat innostusta Floridassa, menestyskapteeni ja tähtipuolustaja eivät ole joukkueen apuna vielä lähitulevaisuudessa.

Panthersilla on jäljellä 25 runkosarjapeliä, ja ero viimeiseen pudotuspelipaikkaan on tällä hetkellä kahdeksan pistettä. Tämä ei kuulosta isolta, mutta sen pitäisi ohittaa vielä kuusi joukkuetta, joista valtaosa oli floridalaisnippua paremmassa vireessä ennen olympiataukoa.

Jo neljä täyttä kautta käytössä olleessa nykyisessä pudotuspelisysteemissä, jossa divisioonien kolme parasta ja kaksi konferenssien villi kortti -joukkuetta etenevät pudotuspeleihin, playoff-paikkaan on vaadittu idässä keskimäärin 94 ja lännessä 97 pistettä. Tällä kaudella tuo lukema asettuu tasokkaassa itälohkossa todennäköisesti lähemmäs sataa kuin 90:ää pistettä.

Tämän perusteella Panthersin loppukauden pistekeskiarvon tulisi olla noin 1,45–1,55 ottelua kohden, kun alkukaudella se on ollut 1,07. Muistutetaan vielä tässä välissä, että NHL:ssä voitosta ei ole tarjolla kolmea pistettä, vain kaksi.

Pantterien menestyskulun jatkuminen vaatisi siis ihmeen, kun se jatkaa runkosarjaa Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

Florida kohtaa heti peräkkäisinä päivinä Toronton ja Buffalon – molemmat sen päävastustajia. Nämä ottelut antavat suunnan mestarien loppukaudelle. Jos tuloksena näistä on nolla pistettä, se tarkoittaa käytännössä game over.