Koripallon suomalaistähti Lauri Markkanen takoi 29 pistettä, kun Utah Jazz hävisi NBA:ssa Houston Rocketsille 105–125.
Markkanen pelasi Utahin vierasottelussa 32 minuuttia ja keräsi myös kolme levypalloa sekä kaksi syöttöä. Hän oli joukkueensa kovin pistemies.
Markkasen pistelukema olisi voinut olla vieläkin korkeampi, mutta suomalainen onnistui kymmenestä kolmen pisteen heitostaan vain yhdessä. Jazz oli hukassa kaaren takaa myös koko joukkueena: vain kahdeksan osumaa 44 yrityksellä. Rockets naulasi 40 heitostaan 18.
Suomalaistähden kahden pisteen yritykset olivat tarkempia (9/13), minkä lisäksi Markkanen osui kaikissa kahdeksassa vapaaheitossaan.
Markkanen oli Utahin kahdesta viime pelistä sivussa. Joukkue on kerännyt tällä kaudella 18 voittoa ja 40 tappiota.