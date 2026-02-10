NBA:ssa Lauri Markkasen edustama Utah Jazz kaatoi vieraissa Miami Heatin pistein 115–111.

Lauri Markkanen oli Utahin toiseksi kovin pistenikkari Miami Heatia vastaan otetussa voitossa. Hän upotti 17 pistettä, kauhoi kahdeksan levypalloa ja antoi yhden koriin johtaneen syötön. Merkillepantavaa Markkasen pelaamisessa oli jälleen se, että häntä ei pantu kentälle viimeisellä 12-minuuttisella kertaakaan.

Utahin päävalmentaja Will Hardy on viime otteluissa alistunut täysin seuran häviämistä painottavaan tilanteeseen, mikä on johtanut siihen, ettei hän ole peluuttanut parhaita pelaajiaan enää pelien ratkaisuhetkillä.

Markkanen sai peliaikaa 24 minuuttia ja 38 sekuntia. Hän oli parketilla vielä viisi minuuttia ennen kolmannen neljänneksen loppua, jonka jälkeen hänet penkitettiin ottelussa lopullisesti.

Markkasen kohtelu ja myös muiden parhaiden ja kokeneiden pelaajien penkittäminen Utahissa on aiheuttanut kannattajien ja NBA-yleisön keskuudessa runsaasti kritiikkiä. Utahin ratkaisuja ohjaa voimakkaasti se, että se saa pitää oman varausvuoronsa ensi kesän NBA-draftissa varmuudella vain, mikäli joukkue sijoittuu runkosarjassa häntäpäähän.