Suomen ulkopoliittinen johto piti lauantaina epävirallisen työistunnon.

Koolla oli tp-utva eli tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

Kokouksessa pohdittiin valtioneuvoston tiedotteen mukaan ajankohtaisia kysymyksiä, kuten maailmanjärjestyksen ja monenkeskisen järjestelmän murrosta, suurvalta- ja voimapolitiikan tilaa sekä Suomen asemaa ja vaikuttamiskanavia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Työistunnon johtopäätöksistä ei tp-utvan käytännön mukaisesti kerrottu, mutta tapaamista luonnehdittiin hyödylliseksi ja perusteelliseksi. Ajankohta valikoitui lauantaille, koska koko ulkopoliittinen johto oli palannut matkoiltaan ja oli paikan päällä Helsingissä.