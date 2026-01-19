Kansanedustajat myyvät terapiakursseja ja maahantuovat lypsyrobotteja. Toivoa sopii, että huomio riittää myös lainsäädännölle, kirjoittaa MTV Uutisten politiikan toimittaja Alec Neihum.

Moderni työelämä on monipuolista ja puuhakasta. Esimerkkiä näyttävät kansanedustajat.

SDP:n kansanedustaja Ville Merinen tarjoaa tänä vuonna jokaiselle halukkaalle Mental Health Club -verkkokurssia yhteistyökumppaniensa kanssa vaatimattomaan 1 548 euron hintaan.

– En ole rehellisesti pohtinut sitä pidemmälle, sanoi Merinen HS:lle, kun häneltä kysyttiin, miten työ sopii yksiin kansanedustajuuden kanssa.

Tänään kerrottiin kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnellin ryhtyvän neuvonantajaksi lisätyn todellisuuden ohjelmistoja kehittävälle Basemark Oy:lle.

Puolustusvaliokunnassa istuva Limnell vakuuttaa HS:ssä, ettei tehtävä vaikuta hänen työhönsä kansanedustajana.

Maatilatöitä ja uusia yhtiöitä

Ensimmäisen kauden kansanedustajan palkkio on 7 637 euroa kuussa.

Veronmaksajien kustantama palkkio antaa implikaation siitä, millä huomiolla työhön tulisi suhtautua.

Perussuomalaisten kansanedustaja, maatalousyrittäjä Antti Kangas kertoikin vastikään, ettei pyri ensi vuoden vaaleissa jatkokaudelle.

Syyt olivat Kankaan mukaan ajan puute ja rahalliset tappiot, joita syntyy, kun maitotilan isäntää sijaistamaan on palkattava työvoimaa.

Viime vaaleissa eduskuntaan noussut Kangas on vuodesta 2023 alkaen osallistunut paitsi suuren tilansa töihin Sievissä ja ostanut puolikkaan tilasta Oulaisissa, ollut myös mukana perustamassa kahta yhtiötä, hiilensidontaan keskittyvää Carborealia ja lypsyrobotteja maahantuovaa 4Farmsia.

Siinäpä puuhaa. Ei ihme, että aika on vaikea saada riittämään eduskunnallekin.

Syksyllä Kangas tosin tarjosi itseään tuottajajärjestö MTK:n puheenjohtajaksi, mikä ei tiedettävästi ole ollut mikään lomailuun verrattava rokulipaikka sekään.

"Miksi menisin työryhmätyöskentelyyn?"

Arkadianmäeltä on totuttu kuulemaan tarinoita suurten työkuormien kanssa painivista kansanedustajista.

Kirkkaasti suurin osa kansanedustajista tekee valtavasti töitä politiikassa.

Jokaisessa puolueessa on lukuisia työmyyriä, jotka perehtyvät ympärivuorokautisesti papereihin, käyvät neuvotteluja ja osallistuvat jatkuvasti puolueidensa sisäiseen ohjelmatyöhön.

Kansanedustajalla ei pitäisi olla minkäänlaisia vaikeuksia täyttää kalenteriaan työllään politiikassa.

Perussuomalaisten Teemu Keskisarja voi kenties viettää päivästään tunteja kuntosalilla ja hautausmaakävelyillä ja keskittyä valiokunnassakin aivan muuhun kuin käsittelyssä olevaan lakiesitykseen, mutta poikkeustapaus hän on.

Tässä piilee haaste mediallekin. Osaammeko selvittää itsellemme ja yleisölle, ketkä kansanedustajat näkevät todella vaivaa lakipykälien hiomisessa ja keiden huomio on muualla, omissa bisneksissä tai vaikkapa sosiaalisen median imagonkiillotuksessa?

– Miksi mä menisin johonkin tällaiseen työryhmätyöskentelyyn? Ville Merinen ihmettelee Ylen uutuusdokumentissa.

Syntyykö ristiriitoja?

Ei ole vain huono asia, että kansanedustajat ovat yhteiskunnassa aktiivisia myös edustajantoimensa ohessa.

Lääkärikansanedustajat ovat iät ja ajat pitäneet välillä vastaanottoja ja säilyttäneet samalla tuntumaa alan toimintakenttään.

Tavoite ei tietenkään ole se, että eduskunnassa velloo 200 ulkomaailmalta totaalisesti piilotettua olmia, joiden on neljä vuotta kerrallaan syleiltävä ja hierottava toisiaan ja katkottava yhteytensä kaikkeen normaaliin elämänmenoon.

Yritystoiminta voi kuitenkin herättää myös merkittäviä jääviyskysymyksiä. Limnellin tapauksessa puolustusvaliokunnan jäsen on neuvonantaja saman alan yritykselle.

Hämmingistä on tällä vaalikaudella jo kokemusta: Long Play uutisoi vuonna 2024 Antti Kankaan järjestäneen Carboreal-yritykselleen "suoran lobbauslinjan" eduskunnan talousvaliokuntaan.

On kohtuullista toivoa, että kansanedustajat pitävät huomionsa riittävässä määrin oleellisessa, siis lainsäädäntötyössä.

Sillä työllä on poikkeuksellisen tärkeä ja sanalla sanoen isänmaallinen tavoite: paras mahdollinen suomalainen lainsäädäntö.