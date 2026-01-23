Sirénin on määrä aloittaa tehtävässä toukokuun alussa, jos eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta.

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén (kok.) on valittu Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtajaksi. Tela tiedottaa, että sen hallitus päätti asiasta torstaina.

Sirénin kerrotaan aloittavan tehtävässään toukokuun alussa, jos eduskunta myöntää hänelle eron kansanedustajan toimesta. Telan pitkäaikainen toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes jää tuolloin pois tehtävästään.

Sirén on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien. Hänet on valittu Varsinais-Suomen vaalipiiristä. Sirén aloitti eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajana viime toukokuussa. Sitä ennen hän johti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa.

Sirénin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa Lääketeollisuuden toimitusjohtaja Anne-Mari Virolainen (kok.). Hän toimi kansanedustajana vuosina 2007–2023, mutta putosi viime vaaleissa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä hän toimi vuosina 2018–2019.

Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö.