Aiemmin kerroimme, että myös Marko Asell pyysi anteeksi käytöstään.

SDP:n kansanedustaja Kim Berg pyytää anteeksi.

Eduskunta-avustajien epäasiallinen kohtelu nousi esille sen jälkeen, kun kansanedustaja Ville Merinen (sd.) kertoi Ylen dokumentissa ja myöhemmin Instagramissa, että hänelle on kerrottu kansanedustajien avustajiin kohdistuvasta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä.

Ilta-Sanomat kertoi torstaina, että lehden tietojen mukaan SDP:n kansanedustajat Marko Asell, Jani Kokko ja Kim Berg liittyvät tapauksiin, joissa väitetään tapahtuneen epäasiallista käytöstä eduskunta-avustajia kohtaan.

– Pyydän anteeksi, että olen harkitsemattomalla sanomisellani loukannut jotain kuulijaa. Otan tästä opikseni, Berg kirjoittaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Berg kirjoitti vielä eilen Facebookissa kokevansa tilanteen kohtuuttomaksi.

– Koen todella kohtuuttomaksi, että yhden huonon sanavalinnan vuoksi syytetään häirinnästä julkisesti.

– Se, että olisin ehdottanut häirintää (useille nuorille naisille) iltajuhlan jatkoilla, ei kyllä pidä paikkansa, Berg jatkoi kirjoitustaan.

IS:n mukaan häirintätapauksista kolme on tapahtunut samana iltana elokuussa vuonna 2023. Tuolloin Sdp:n eduskuntaryhmä piti kesäkokousta Vantaalla.

Berg oli kysellyt IS:n tietojen mukaan illanvieton jatkoilla kokousväen hotellissa useilta naispuolisilta eduskuntaryhmän työntekijöiltä, olivatko nämä kokeneet häirintää ja jos eivät, haluaisivatko tulla häirityksi. Bergin mukaan hän ei tunnista tällaista tilannetta.

Asell kirjoitti eilen illalla päivityksen Instagramiin, jossa hän kertoo käyttäytyneensä asiattomasti joissakin tilanteissa ja viljelleensä huonoa huumoria.