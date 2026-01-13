Ensimmäisen kauden kansanedustaja kertoo, että hän maksaa yrityksissään työskenteleville sijaisille enemmän kuin hänelle itselleen jää eduskuntatuloista käteen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Antti Kangas kertoo Facebookissa, ettei aio asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa. Hän aikoo jäädä tauolle politiikasta määrittelemättömäksi ajaksi.

Kangas on ensimmäisen kauden kansanedustaja Sievistä Pohjois-Pohjanmaalta. Hän on maatalousyrittäjä, ja hänellä on myös muuta yritystoimintaa.

Kankaan mukaan yksi suurimpia syitä päätökseen on se, ettei yrittäjän talous yksinkertaisesti kestä kansanedustajuutta. Hänen mukaansa työvoima, jolla hän itsensä korvaa, maksaa enemmän kuin mitä edustajan työstä jää käteen.

– Maatalous kun ei ole ollut mitään miljoonabisnestä aikoihin, ei useita tuhansia kuukaudessa maksava harrastus vain sovi mukaan, Kangas kirjoittaa somepäivityksessään.

Ensimmäisen kauden kansanedustajan palkkio on noin 7 600 euroa kuukaudessa. Palkkio on veronalaista tuloa.

Kangas sanoo, että viihtyy sinänsä eduskunnassa.

– Olen onneksi päässyt vaikuttamaan juuri sinne, minne halusin vaikuttaa, Kangas kirjoittaa.

Oli poissa äänestyksestä

Hallituspuolue perussuomalaisiin kuuluva Kangas on vastustanut Oulaisten perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen lakkauttamista. Asia on ollut Kankaan kotiseudulle erittäin tärkeä.

Kangas oli poissa asiaa koskeneesta äänestyksestä vuoden 2024 lopulla ja sanoi poissaolon syyksi kaatumisen. Kangas oli etukäteen kertonut, ettei hän aio äänestää esityksen puolesta.

Kangas kertoi saaneensa poissaolonsa vuoksi "oikein kunnolla lunta tupaan". Hän kertoi, että tämän jälkeen häntä esimerkiksi haukuttiin, uhkailtiin ja yritettiin sylkeä kaupassa kasvoihin.

Kangas jäi tuolloin sairauslomalle eduskunnasta työuupumuksen takia.

Kangas sai kymmenenneksi eniten ääniä Oulun vaalipiirissä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja oli kärkikymmenikössä ainoa uusi kansanedustaja.