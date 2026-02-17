Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kaipaa Suomeen niin sanottua Tanskan mallia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra täsmensi tänään ajatuksiaan velvoittavasta sosiaaliturvasta.

Tanskassa on erityisesti maahanmuuttajia koskeva velvoittava sosiaaliturva, jossa sosiaaliturvan saamiseen liittyy laaja työvelvoite.

Purra on kaivannut Suomeen samanlaista mallia, jossa maahanmuuttajia velvoitettaisiin esimerkiksi siivoustyöhön.

Purra perusteli näkemystään tänään etätiedotustilaisuudessa Brysselissä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston (Ecofin) kokouksen jälkeen, kun tiedotusvälineet aiheesta kysyivät.

– Tämä (velvoittavampi sosiaaliturva) on se suunta, mihin täytyy mennä. On eriytettävä maahanmuuttajien sosiaaliturvaa. Olen melko vakuuttunut, että tähän tullaan menemään. Eikä pelkästään siksi, että meillä on merkittäviä ongelmia julkisessa taloudessa, Purra sanoi.

Tanskan malli ei välttämättä menisi sellaisenaan Suomessa läpi ilman perustuslain muutoksia. Tämän myös Purra tiedosti.

– Sosiaaliturvavelvoitteet sellaisenaan kuin ne Tanskassa on voimassa, eivät todennäköisesti menisi meidän perustuslakivaliokunnasta läpi. Poliitikkoina meidän on kuitenkin tehtävä ehdotuksia tulevaisuutta varten, Purra totesi.

Näin perustuslaki linjaa

Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Tämä oikeus kuuluu jokaiselle Suomessa oleskelevalle henkilölle.

Lisäksi perustuslaki kieltää syrjinnän. Ongelmia voisi syntyä myös mahdollisesta tulkinnasta pakotetusta työstä, jota perustuslaki ja kansainväliset sopimukset rajoittavat.

Näin maahanmuuttajia koskeva heikompi tai velvoittavampi sosiaaliturva olisi hankala saada lainsäädäntöön.

Purra perustelee velvoittavampaa sosiaaliturvaa esimerkiksi siivousalan muutoksella. Purran mukaan siivousalan palkkataso ei riitä kilpailemaan sosiaaliturvan kanssa erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Nyt monissa suurissa kaupungeissa tämä ala, kuten hotelli- ja laivasiivous, on lähes kokonaan ulkomaalaisten varassa. Maahan tarvitaan koko ajan uusia tulijoita, koska vanhoille se (työ) ei pysty kilpailemaan saavutetun sosiaaliturvan kanssa sen jälkeen, kun maassa oleskelu on vakiinnutettu, Purra sanoo.

Hämmästelee sote-mielenilmausta

Valtiovarainministerin mukaan hallituksen on löydettävä uusia sopeutuskohteita parin sadan miljoonan euron edestä kevään aikana.

– Joidenkin satojen miljoonien eurojen urakka on taas edessä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja hyvinvointialueiden kanssa on vielä tekemistä. Hallituspuolueista on ilmeisesti oltu osoittamassa mieltä Uudenmaan säästöjä vastaan. Pidän tätä ihmeellisenä, Purra kommentoi.

Muutamat Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajat kokoomuksen ja Rkp:n riveistä ovat arvostelleet alueelleen kohdistuvia sote-säästöjä.

Sosiaali- ja terveysministeriön menoihin kohdistuvat säästöt tuovat uudelle ministerille vaikean aloituksen tehtäväänsä. Perussuomalaisten on tarkoitus keskiviikkona valita ehdokas sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson seuraajaksi.