Oscar-gaalassa nähtiin välikohtaus. Näyttelijä Teyana Taylor väittää tulleensa tönäistyksi.
Parhaasta naissivuosasta Oscar-gaalassa ehdolla ollut Teyana Taylor väittää tulleensa tönäistyksi gaalan kulisseissa. Tilanteen selvittelystä leviää sosiaalisessa mediassa video. Siinä Taylor toteaa kovaäänisesti, että häneen oli käyty fyysisesti kiinni ja sen jälkeen tönäisty.
– Olet mies ja käyt käsiksi naiseen. Älä koske minuun, älä työnnä minua, Taylor sanoo.
Teyana Taylor oli ehdolla parhaasta naissivuosasta elokuvassa One Battle After Another./All Over Press
Videolta ei kuitenkaan selviä, kenelle Taylor osoittaa sanansa.
TMZ:n mukaan välikohtaus sattui, kun Taylor oli yrittänyt mennä lavalle kollegoidensa rinnalla poseeraamaan One Battle After Another -elokuvan voittovalokuvaa varten.
Lehden mukaan vartija olisi kuitenkin estänyt hänen pääsynsä lavalle työntämällä hänet pois. Vartijan kerrotaan myös pyytäneen Taylorilta anteeksipyyntöä tilanteessa.
Oscar-gaala eikä Taylor itse ole vielä kommentoinut tilannetta.
Taylor oli ehdolla gaalassa parhaasta naissivuosasta elokuvassa One Battle After Another. Palkinnon voitti Amy Madigan roolistaan Weapons-elokuvassa.