Ilmaisku tuhosi terveyskeskuksen Etelä-Libanonissa. Video näyttää täystuhon paikalla.
Maailman terveysjärjestö WHO kertoo 12 terveydenhuollon työntekijän kuolleen ilmaiskussa Etelä-Libanonissa.
Bourj Qalaouiyehin klinikan raunioista nousi savua sunnuntaina 15. maaliskuuta, lähes kaksi vuorokautta sen jälkeen, kun ilmaisku oli tuhonnut rakennuksen täysin.
Libanonin terveysministeri Rakan Nassereddine tuomitsi sunnuntaina terveydenhuollon maalittamisen ja sanoi sen olevan täysin perusteetonta.
Libanonissa sadat tuhannet ihmiset ovat jättäneet kotinsa iskujen seurauksena.
Israelin asevoimat sanoi maanantaina aloittaneensa "rajatun ja kohdistetun" maahyökkäyksen Etelä-Libanoniin. Hyökkäykset ovat Israelin mukaan olleet käynnissä jo muutamia päiviä. Maan mukaan iskut kohdistuvat Hizbollahia vastaan.