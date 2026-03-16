Takamoto Katsuta saavutti Keniassa uransa ensimmäisen voiton rallin MM-sarjan pääluokassa. Japanilaiskuljettajan onnistuminen keräsi runsaasti onnitteluja kilpakumppaneilta ja ystäviltä.

Yksi iloisimmista oli Toyotan entinen tallikaveri ja Katsutan läheinen ystävä Kalle Rovanperä. Suomalainen iloitsi japanilaisen puolesta tämän historiallisesta saavutuksesta.

Katsutan mukaan Safari-rallin voiton taustalla oli myös arvokkaita neuvoja, joita hän on saanut kokeneemmilta kuljettajilta uransa aikana.

Erityiskiitokset hän osoitti Ott Tänakille, joka on jakanut hänelle neuvoja ja kokemuksia rallin MM-sarjan pääluokan kilpailuista – ja siitä miten niitä voitetaan.

Katsuta korosti, että tällainen tuki on ollut tärkeää hänen kehittymiselleen, ja auttanut häntä ottamaan ratkaisevan askeleen kohti uransa ensimmäistä voittoa.

– Katsoin WhatsAppia ja viestejä. Arvostan niitä todella paljon. Paljon onnitteluja tuli, Katsuta kertoi.

Rovanperä ja Katsuta ovat erittäin läheisiä ystäviä.

– Me juttelemme lähes joka päivä. Hän oli myös aika hermostunut puolestani ennen viimeistä päivää.

Katsuta kertoi myös Tänakin seuranneen tilannetta tarkasti.

– Ott oli hereillä jopa aikaisemmin kuin minä. Kun lähetin hänelle viestin, hän vastasi heti ja kysyi, millainen tilanne on.

Kahden maailmanmestarin tuki merkitsi japanilaiselle paljon.

– Heiltä tuli todella paljon tukea. Kalle on yksi parhaista ystävistäni ja tukee minua edelleen paljon. Arvostan sitä todella, ja tietenkin minä tuen myös häntä.

Voitto Keniassa oli Katsutalle erityisen merkityksellinen myös siksi, että hän oli pitkään seurannut vierestä ystäviensä menestystä.

– He olivat usein palkintokorokkeen korkeimmalla paikalla, mutta minä en ollut koskaan ollut siellä.

5:03 Kenian MM-rallin yhteenveto: Katsutalle helpotus, Pajarin palkintosijassa pieni tahra.