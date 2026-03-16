Lahden keskustassa ryöstettiin tänään aamulla kauppa.
Lahdessa Rautatienkadulla tapahtui tänään aamulla ryöstö. Poliisin mukaan kasvot peittävään maskiin pukeutunut mies käytti ryöstössä mahdollisesti asetta. Tiedossa ei ole, ampuiko epäilty aseella.
Mies sai saaliikseen pienen summan käteistä rahaa. Kukaan ei loukkaantunut ryöstön yhteydessä.
Poliisi ei ole maininnut tarkemmin, että mistä Rautatienkadulla olevasta kaupasta on kyse, mutta sivullisen mukaan kyse on Rautatienkadulla sijaitsevasta K-kaupasta.
Ryöstäjän nähtiin poistuvan kaupasta Vuorikatua pitkin mäkihyppytornien suuntaan.
Poliisi etsii noin 180-senttistä vaaleahiuksista miestä. Miehellä on päällään musta takki, siniset farkut, valkoiset tennarit sekä valkoinen NY-logolla varustettu lippis että maski.
Poliisi etsii miestä aktiivisesti. Aseistautunutta miestä ei tule lähestyä, poliisi varoittaa. Mahdolliset havainnot miehestä tulee ilmoittaa hätäkeskukseen numeroon 112.
Lisätietoja ryöstöstä voi ilmoittaa puhelimitse Hämeen poliisin vihjenumeroon 050 413 0594 tai 0295 414 222 sekä sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.hame@poliisi.fi.