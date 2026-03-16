Kylie Jenner saapui Timothée Chalametin seurana Oscar-gaalaan.
Hollywoodissa juhlittiin elokuvamaailman tähtiä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa. Elokuva-akatemia jakaa tänä vuonna Oscar-palkinnot 98. kerran.
Marty Supreme -elokuvasta ehdolla ollut Timothée Chalamet edusti punaisella matolla yksin. Kuitenkin itse gaalassa hänen vierellään istui puoliso Kylie Jenner.
Kylie Jenner jätti väliin Oscareiden punaisen maton.
Jenner esitteli Instagram-seuraajilleen jo ennakkoon asunsa. Asu henki Kuka viritti ansan, Roger Rabbit? -elokuvan Jessica Rabbitin tyyliä. Jessica Rabbit on fiktiivinen hahmo ja aikansa seksisymboli.
– Kuka Jessica? Jenner kysyykin kuvatekstissä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Chalamet joutui aikaisemmin kohun keskelle lauottuaan oopperaa ja balettia vähätteleviä kommentteja. Hän sanoi, ettei haluaisi työskennellä taidemuodon parissa, jota pidetään väkisin hengissä vähaisestä kiinnostuksesta huolimatta.
Oscarit juontanut koomikko Conan O'Brien nosti näyttelijän tikun nokkaan heti gaalan alussa.
– Tänä iltana turvatoimet ovat erittäin tiukat. Minulle on kerrottu, että pelätään hyökkäyksiä sekä ooppera- että balettipiireistä, hän sanoi.
– He ovat vain vihaisia, koska jätit pois jazzin.