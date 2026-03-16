Bayern München marssinee keskiviikkona Mestarien liigan puolivälieriin voitettuaan Atalantan neljännesvälierien avausosassa maalein 6–1. Täysin vailla jännitystä eivät saksalaisseuran kannattajat voi kuitenkaan kotiotteluun suunnata, sillä joukkueen maalivahtiosastolla on käynyt poikkeuksellinen kato.
Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig ja Leon Klanac. Jokainen Bayernin neljästä ensimmäisestä vaihtoehdosta maalivahdiksi on loukkaantunut.
Päävalmentaja Vincent Kompany joutuu mitä todennäköisimmin turvautumaan seuran akatemiassa kehittyvään 16-vuotiaaseen Leonard Prescottiin.
Saksan ja Yhdysvaltojen passit omistava 196-senttinen maalivahti on harjoitellut viime aikoina jo ykkösjoukkueen matkassa ja saanee tulikasteensa keskiviikkona.
Nuorten maalivahtien debyytit ovat puhuttaneet viime aikoina Mestarien liigassa. Viime viikolla tsekkiläinen Antonin Kinsky haparoi Mestarien liigan ensiesiintymisessään Tottenhamin tolppien välissä pahemman kerran Atletico Madridia vastaan.
Mestarien liigan neljännesvälierien toiset osaottelut pelataan tällä viikolla tiistaina ja keskiviikkona.