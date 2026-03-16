Kaikkia töitä ei välttämättä ole esillä julkisesti.

Eri arvioiden mukaan jo noin 70–80 prosenttia työpaikoista täytetään muun kuin avoimen rekrytoinnin kautta.

Kyse on piilotyöpaikoista eli työpaikoista, joita ei ole julkaistu julkisesti työnhakusivustoilla, kerrotaan esimerkiksi Duunitori-sivustolla.

Piilotyöpaikkoja haetaankin ja täytetään usein verkostojen, suositusten tai avointen hakemusten kautta.

Kokkolassa toimivalla liki satavuotiaalla Nordic Hides by Biskop -perheyrityksellä on aiheesta kokemusta. Yritys pääasiassa suolaa lehmien ja lampaiden nahkoja, jotka toimitetaan edelleen jatkojalostukseen Eurooppaan ja Kiinaan.

Yrityksestä kerrotaan, että se lopetti julkiset työpaikkailmoitukset siinä vaiheessa, kun niin sanottuja pakkohakijoita alkoi ilmaantua.

– Noin 70 prosenttia niistä työnhakijoista on ollut niitä, jotka ei oikeasti edes halua saada töitä. Pakko hakea, koska systeemi on rakennettu niin, kertoo Nordic Hidesin myynnistä ja työnjohdosta vastaava Viktor Biskop.

Taustalla on työttömyyden vähentämistä tavoitteleva järjestely, jossa työttömien työnhakijoiden on haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa.

Käytännössä se tarkoittaa yrityksille suurta hakemusmäärää, eikä kaikilla yrityksillä ole resursseja käydä satoja hakemuksia läpi.

Biskop vahvistaa, että he Nordic Hidesilla säästävät huomattavasti aikaa siinä, että pystyvät keskittymään itse tuotantoon hakemusten läpikäymisen sijaan.

– Jokainen hakemus ansaitsee tulla läpikäydyksi. Kova urakka, jaamme sen tuskan, toteaa henkilöstöpalvelu Bolt.Worksin aluemyyntipäällikkö Mikko Uusitalo.

Uusitalolla on kuitenkin lohdullinen viesti: Useissa tapauksissa käytäntönä on, että kuuden kuukauden koeaika toimitaan vuokrayhtiön alla, mutta sen jälkeen yritys nappaa työntekijän vakinaiseen työsuhteeseen.

Niin kävi Nordic Hidesissa työskentelevälle Henna Autiolle.

Hän kertoo, että tie nahkan suolaamiseen kulki ensin avointen työpaikkahakujen selaamisen kautta vuokrayrityksen listoille ja lopulta vakinaiseksi työntekijäksi perheyritykseen. Nyt hän on ollut yrityksessä jo puolitoista vuotta.