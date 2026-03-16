Kyberturvallisuuskeskus varoittaa Verohallinnon nimissä leviävistä huijausviesteistä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus kertoo viikkokatsauksessaan, että verottajan nimissä on tehtailtu huijausviestejä pitkään. Esimerkiksi viime joulukuussa varoitettiin rikollisten lähettämistä huijausviesteistä.
Myös viime aikoina on nähty kattava kirjo erilaisia verottajahuijauksia yritysrekistereistä päätösilmoituksiin, viikkokatsauksessa kerrotaan.
Viestien linkkejä ei pidä klikata.
Tältä viestit voivat näyttää
Huijausviestissä saatetaan kertoa päätösilmoituksesta, joka pitäisi tarkistaa mahdollisimman pian.