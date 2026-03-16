Yhdysvaltalaispelaaja Cameron Young juhlii tähänastisen golfuransa suurinta voittoa, kun hän ylsi The Players Championship -turnauksen mestaruuteen Floridassa sunnuntaina. Tuloslistan yllätysnimi oli jaetulle 5. sijalle tullut kanadalainen Sudarshan Yellemaraju.

Young nousi päätöskierroksella kaksi sijaa pelaamalla tuloksen 68 (-4). Youngin kokonaistulos oli -13, ja hän kukisti samassa lähdössä pelanneen englantilaisen Matt Fitzpatrickin yhdellä lyönnillä.

Cameron Young, 28, otti uransa toisen voiton PGA-kiertueella. Se tuli makeassa paikassa, niin sanotussa "viidennessä majorissa".2026 Getty Images

Viimeiseen päivään johdossa lähtenyt ruotsalaistähti Ludvig Åberg kompasteli takaysillä, pelasi neljä yli parin ja putosi jaetulle 5. sijalle.

Åbergin kanssa samaan tulokseen -9 ylsi myös intialaistaustainen kanadalaispelaaja Sudarshan Yellemaraju. Hän oli turnauksen todellinen sensaatio, sillä hän oli ensi kertaa mukana Players-suurkisassa ja hän pelaa tulokaskauttaan PGA-kiertueella.

Ennen viime viikkoa Yellemaraju oli ollut mukana seitsemässä PGA-kilpailussa ja haalinut niistä noin 360 000 dollaria palkintorahaa. Sunnuntaina tuo lukema lähes nelinkertaistui 1,3 miljoonaan dollariin, kun Yellemaraju poistuin kentältä 925 000 dollarin arvoisen shekin kanssa.

Young sai voitosta 4,5 miljoonaa dollaria eli reilut 3,9 miljoonaa euroa.

Suomalaispelaaja Sami Välimäki oli mukana arvostetussa turnauksessa, mutta putosi viikonlopun kierroksilta tuloksella +8.