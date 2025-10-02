Oppositiopuolueet keskusta ja Liike Nyt kertoivat torstaina tekevänsä välikysymyksen Suomen suurtyöttömyydestä. Välikysymys on opposition keino mittauttaa hallituksen luottamus.
Puolueet jättävät välikysymyksen perjantaina ja pitävät sen jälkeen tiedotustilaisuuden aiheesta eduskunnan Valtiosalissa.
Tiedotustilaisuudessa puhuvat keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sekä kansanedustaja, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Olga Oinas-Panuma (kesk.) ja Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo.
Tilastokeskus kertoi viime viikolla, että Suomessa oli elokuussa 267 000 työtöntä, mikä on 53 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.