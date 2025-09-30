Asumistuen leikkaukset, työttömyysturvan lapsikorotusten poisto ja nyt suunnitellut toimeentulotuen leikkaukset osuvat kipeästi lapsiperheisiin.
Vähävaraisten lapsiperheiden tilanne muuttuu Suomessa yhä tukalammaksi.
Petteri Orpon hallitus on jo leikannut asumistukea ja poistanut työttömyysturvan lapsikorotukset. Nyt suunnitellut leikkaukset toimeentulotukeen, harkinnanvaraiseen viimesijaiseen tukimuotoon, kohdentuvat erityisesti työttömiin lapsiperheisiin.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskelmien mukaan toimeentulotuesta säästäminen merkitsee liki 30 000 suomalaislapsen ajautumista köyhyyteen.
– Tilanne on hankala perheissä, joissa toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat työttömiä. Näissä perheissä vanhemmat eivät saa työtä tai kokopäiväistä työtä, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen MTV Uutisille.