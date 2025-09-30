



Liki 30 000 lasta köyhyyteen sysäävä uudistus säästää 70 miljoonaa euroa – "Kannustaminen ei auta, jos työtä ei ole" 14:36 Katso videolta perheenäiti Marian kertomus rahattomasta arjestaan, joka vaikuttaa suuresti hänen lapsiinsa. "Lapset alkavat vähätellä ja pienentää itseään", jottei äidille tulisi paha mieli. Julkaistu 7 minuuttia sitten Janne Ahjopalo janne.ahjopalo@mtv.fi Asumistuen leikkaukset, työttömyysturvan lapsikorotusten poisto ja nyt suunnitellut toimeentulotuen leikkaukset osuvat kipeästi lapsiperheisiin. Vähävaraisten lapsiperheiden tilanne muuttuu Suomessa yhä tukalammaksi. Petteri Orpon hallitus on jo leikannut asumistukea ja poistanut työttömyysturvan lapsikorotukset. Nyt suunnitellut leikkaukset toimeentulotukeen, harkinnanvaraiseen viimesijaiseen tukimuotoon, kohdentuvat erityisesti työttömiin lapsiperheisiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskelmien mukaan toimeentulotuesta säästäminen merkitsee liki 30 000 suomalaislapsen ajautumista köyhyyteen. – Tilanne on hankala perheissä, joissa toinen vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat työttömiä. Näissä perheissä vanhemmat eivät saa työtä tai kokopäiväistä työtä, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen MTV Uutisille.





Tutkimuspäällikkö, valtiotieteiden tohtori Paula Saikkonen on erikoistunut hyvinvointivaltioon ja toimeentulotukeen.

Kannustaminen ei auta, jos työpaikkoja ei ole

Työttömyys on yhä useammalle suomalaiselle todellisuutta, sillä työttömyysluvut Suomessa ovat nousseet huomattavasti EU:n keskitasoa korkeammalle. Työttömyys on iskenyt rajusti myös korkeasti koulutettuihin.

Hallitus haluaa leikata toimeentulotukea yksinasuvilta 3 prosenttia, yksinhuoltajilta 2,1 prosenttia ja useamman aikuisen kotitalouksilta 1,9 prosenttia.

Hallitus tavoittelee toimeentulotukiuudistuksella 70 miljoonan euron vuotuista säästöä.

Tutkimuspäällikkö Saikkosen mukaan leikkauksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia vähävaraisille perheille.

– Lyhyellä aikavälillä säästöä ei voi kiistää. Jos leikkaukset kuitenkin johtavat siihen, että ihmiset jämähtävät toimeentulotuelle pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa, paluu töihin viivästyy. Hallituksen tavoite yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja kannustaa töihin on hyvä, mutta kannustaminen ei auta, jos työpaikkoja ei ole.

Hallitus on arvioinut, että toimeentulotukiuudistus lisää työllisiä 1 200 henkilöllä.

Katso ylhäältä videolta, kuinka tiukassa raha on Marian perheellä.