Suomi on työttömyystilastoissa hännillä Euroopassa.

Keskusta harkitsee vakavasti uuden välikysymyksen jättämistä työttömyydestä, kertoo puolueen puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Keskusta teki työttömyydestä välikysymyksen viime syksynä, mutta Kaikkosen mukaan tilanne on sen jälkeen vain huonontunut ja Suomi on vajonnut työttömyystilastoissa Euroopan pohjalle.

– Hallituksella on valta ja välineet muuttaa asioita. Mutta liian vähän on tehty. Ja on tehty virheitäkin, jotka ovat huonontaneet tilannetta, Kaikkonen sanoo tiedotteessa.

Kaikkonen ilmoitti Keskustapäivillä myös hakevansa jatkokautta puheenjohtajana. Hän nousi puheenjohtajaksi kesäkuussa 2024. Valinta tehdään puoluekokouksessa Tampereella kesäkuussa.