Korkeita työllisyyslukuja käsitellään hallituksen välikysymyksessä tiistaina.

Keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Kaikkonen kommentoi hallituksen toimia tehottomiksi.

Kaikkosen mukaan työllisyystilanne on ajautunut hälyttävään suuntaan.

– Tilanne näkyy ihmisten arjessa, yritysten näkymissä ja koko maan tulevaisuudessa, Kaikkonen kirjoittaa lausunnossaan.



Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 100 000 uudesta työpaikasta ei ole toteutunut. Marraskuisen ennusteen mukaan vuonna 2027 työllisiä olisi 2 637 000. Hallituksen aloitusvuoden 2023 vuosikeskiarvo oli 2 628 000 työllistä.

– 100 000 uuden työpaikan sijaan saatiinkin EU:n korkein työttömyys. Yritysmaailmassa on yksinkertainen periaate: tulos tai ulos. Kun tavoitteet asetetaan näin korkealle ja suunta kääntyy päinvastaiseksi, on syytä kysyä, missä ovat tulokset - tai johtopäätökset, Kaikkonen sanoo.



Kaikkosen mukaan suomalaiset odottavat hallitukselta tekoja, eivät selityksiä.



– Jokainen työtön on liikaa. Jokainen menetetty työpaikka on isku perheelle, paikkakunnalle ja koko Suomelle. Nyt tarvitaan kasvua, investointeja ja ennen kaikkea luottamusta tulevaan.

Hallitus vastaa välikysymykseen Euroopan pahimmasta työttömyydestä tiistaina.