Korkeita työllisyyslukuja käsitellään hallituksen välikysymyksessä tiistaina.
Keskustan puheenjohtaja ja kansanedustaja Antti Kaikkonen kommentoi hallituksen toimia tehottomiksi.
Kaikkosen mukaan työllisyystilanne on ajautunut hälyttävään suuntaan.
– Tilanne näkyy ihmisten arjessa, yritysten näkymissä ja koko maan tulevaisuudessa, Kaikkonen kirjoittaa lausunnossaan.
Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 100 000 uudesta työpaikasta ei ole toteutunut. Marraskuisen ennusteen mukaan vuonna 2027 työllisiä olisi 2 637 000. Hallituksen aloitusvuoden 2023 vuosikeskiarvo oli 2 628 000 työllistä.
Lue myös: Orpo lupasi 100 000 työpaikkaa – uusi ennuste näyttää 9 000:ta
– 100 000 uuden työpaikan sijaan saatiinkin EU:n korkein työttömyys. Yritysmaailmassa on yksinkertainen periaate: tulos tai ulos. Kun tavoitteet asetetaan näin korkealle ja suunta kääntyy päinvastaiseksi, on syytä kysyä, missä ovat tulokset - tai johtopäätökset, Kaikkonen sanoo.
Kaikkosen mukaan suomalaiset odottavat hallitukselta tekoja, eivät selityksiä.
– Jokainen työtön on liikaa. Jokainen menetetty työpaikka on isku perheelle, paikkakunnalle ja koko Suomelle. Nyt tarvitaan kasvua, investointeja ja ennen kaikkea luottamusta tulevaan.
Hallitus vastaa välikysymykseen Euroopan pahimmasta työttömyydestä tiistaina.