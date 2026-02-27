Jos sota iskisi, niin nyt reserviläistä kehotetaan ottaa oma ase mukaan.
Reserviläisten liikekannallepanoa koskevaa käskykorttia on muutettu sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kertoo Uutissuomalainen. Reserviläinen saa käskykortin kriisin kynnyksellä, esimerkiksi sodan koittaessa.
Uutissuomalaisen tietojen mukaan nyt tositoimiin lähteviä reserviläisiä kehotetaan ottamaan mukaan esimerkiksi oma ase, drooni, gps-laite, pimeännäkölaite, etäisyysmittari, lumikengät ja otsalamppu.
Lue myös: Näitä oppeja Ukrainan sodasta ammennetaan varusmiehille – yksi asia vuodelta 1918 on ja pysyy
– Käskykortissa olevaa materiaalilistaa kehitetään osana varautumista toimintaympäristö huomioiden, kapteeni Pasi Kontinen Maavoimien esikunnasta kertoo Uutissuomalaiselle.
Listan kehittämisessä on myös huomioitu se, että reserviläisten kiinnostus omiin varustehankintoihin on viime vuosina kasvanut.
Lue myös: Suomi ostaa aseita tavalla, jonka pelätään olevan lahja Venäjän tiedustelulle: "Pakko tarkastella"
Vakiona reserviläisellä tulee olla mukanaan sotilaspassi, passi, tunnuslevy, käteistä rahaa, mahdolliset reseptilääkkeet ja ajokortti.
Vielä kuusi vuotta sitten ylimääräiseen palvelukseen astumista koskevassa käskykortissa oli Uutissuomalaisen mukaan varsin lyhyt lista mukaan otettavista tavaroista, lähinnä vaatteita sekä hygienia- ja retkeilytarvikkeita.
Mukaan otettavat esineet tulevat ensisijaisesti reserviläisen omaan käyttöön ja niistä on mahdollista saada korvaus.
Tällaisia tavaroita käskykortissa mainitaan:
- aktiivikuulonsuojain / kuulonsuojain/ korvatulpat
- drone-lennokki
- gps-laite
- jalkineet (kenttäkäyttöön sopivat) kesä + talvi
- juomarakko
- kiikari + pimeänäkölaite
- kompassi
- käsineet / rukkaset (vedenkestävät)
- laser-etäisyysmittari
- lumikengät / liukulumikengät
- M91/M05-taisteluvaatetus + varusteet (ml. lumipuku)
- makuualusta, makuupussi ja lämpöpeite
- merinoalusvaatekerta ja sukkia
- metsästys-VHF/PMR-radiopuhelin / lähiradio
- monitoimityökalu + puukko + retkikirves
- otsalamppu tai käsivalaisin
- peseytymis- ja hygieniavälineet
- rannekello
- retkikeitin
- rinkka / reppu 55-65l
- sotilaskäyttöön soveltuva ase + ampumatarvikkeet
- taisteluensiapusarja + kiristyssiteitä
- termospullo (ruoka)
- veden puhdistuslaite