Vaatevalmistajat joutuvat vastuuseen kierrätyksestä – vaatteiden hinnat voivat nousta Nykyiset vaatteiden keräyslaatikot jäävät todennäköisesti osaksi uutta järjestelmää. MTV Julkaistu 49 minuuttia sitten Päivi Mäki-Petäjä paivi.maki-petaja@mtv.fi pmakipetaja Käytettyjen vaatteiden, asusteiden ja kenkien kierrätys ja jätehuolto siirtyvät tuottajien ja maahantuojien vastuulle kahden vuoden kuluttua. Se tarkoittaa, että vaatteiden valmistajat ja maahantuojat maksavat keräyksen ja kierrätyksen kustannukset. Nykyisin vastuu on kunnilla. Käytöstä poistetut vaatteet pussiin ja kierrätysastiaan. Näin systeemi toimii todennäköisesti jatkossakin, mutta maksaja vaihtuu. Kahden vuoden päästä kaikissa EU-maissa vastuu tekstiilien kierrätyksen ja jätehuollon järjestämisestä siirtyy vaatteiden ja kenkien valmistajille ja maahantuojille. – Valmistajat ja maahantuojat joutuvat maksamaan myös sen jätehuoltopään siitä, eli tavallaan koko elinkaaren kustannukset, toteaa neuvotteleva virkamies Sirje Stén ympäristöministeriöstä. Ala on valmistautunut muutokseen, mutta huolenaiheitakin on. – Keskeiset huolenaiheet liittyvät tietenkin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan ja ihan käytännön toteutukseen, että miten se toteutetaan järkevästi, pohtii johtava asiantuntija Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry: stä.

Huhtikuusta 2028 alkaen valmistajat ja maahantuojat vastaavat vaatteiden ja kenkien kierrätyksestä, lajittelusta ja jätehuollosta. MTV

Pikamuotiyritykset vapaamatkustajina

Teoriassa myös kiinalaisten pikamuotiyritysten pitäisi osallistua jätehuollon ja kierrätyksen järjestämiskustannuksiin, mutta käytännössä se ei välttämättä onnistu.

– Lainsäädäntö on sama kaikille, niin etäkaupoille kuin Suomessa toimivillekin yrityksille, mutta käytännössä meidän valvovan viranomaisen on tosi vaikea saavuttaa kiinalaisia toimijoita, arvioi Stén.

– Ehkä se kaikkein merkittävin haaste, mitä ala pohtii tällä hetkellä, on tämä niin sanottu vapaamatkustaminen. Toivotaan, että heidät saadaan mukaan tähän järjestelmään ja että viranomaiset tekevät työtä sen eteen. Meille tulee tällä hetkellä markkinoille valtava määrä tekstiilejä ja vaatteita, jotka eivät edes noudata EU-lainsäädännön vaatimuksia ja ne päätyvät ennen aikojaan myös meidän kierrätysjärjestelmiin, tietää Gädda.

Nykyiset keräyslaatikot säilyvät

Nykyiset järjestöjen, kuntien ja jälleenmyyjien keräyslaatikot säilyvät todennäköisesti osana uuttakin järjestelmää.

– He tulevat olemaan tässä keräysverkostossa tärkeänä osana. He saavat liittyä siihen keräysverkostoon mukaan, eikä tuottaja voi estää sitä, sanoo Stén.

– En uskalla puhua heidän puolestaan, mutta näillä näkymin heidän keräyslaatikkonsa säilyvät. Tämän ei tulisi muuttaa heidän toimintaansa millään tavalla, huomauttaa Gädda.

Voi olla, että keräyspisteitä tulee myös lisää, koska laki määrää, että keräysverkko kattaa koko maan ja on kaikkien suomalaisten saavutettavissa.

Vaatteiden hinta voi hieman nousta, jotta kierrätysjärjestelmän kulut saadaan katettua.All Over Press

Rahoitetaan korottamalla hintaa

Koska kierrätyksen ja jätehuollon järjestäminen maksaa, vaatteiden hinnat voivat nousta.

– Kyllä se väistämättä myös siihen johtaa. Meidän pitää kuitenkin muistaa, että yksittäisen tuotteen kohdalla se korotus on aika maltillinen varmastikin, mutta kyllä tämä järjestelmä pitää rahoittaa jollain tavalla, huomauttaa Gädda.

12 kiloa tekstiilijätettä eurooppalaista kohden

Suomessa kerättyä poistotekstiiliä ei välttämättä käsitellä Suomessa. Se voi päätyä esimerkiksi johonkin toiseen EU-maahan.

– Kyllä se voi tarkoittaa sitä. Tuottajat yleensä haluavat tehdä jatkokäsittelyn halvimmalla mahdollisella tavalla. Se voi sitten johtaa siihen, että se kerätty tekstiili menee jonnekin muualle, arvioi Stén.

– Tässä vaiheessa tähän ei osata antaa vastauksia. Kyse on siitä, että jokaisen jäsenvaltion ei ehkä tarvitse lähteä toistamaan samoja asioita, vaan tehdään yhteistyötä EU-tasollakin. Erikoistutaan vaikka tiettyihin vaiheisiin sitä tuottajavastuuta tai tekstiilien kiertotaloutta ja tarjotaan sitä palvelua myös sitten laajemmin muille jäsenvaltioille, miettii Gädda.



EU-alueella syntyy 12,6 miljoonaa tonnia tekstiilijätettä vuodessa, 12 kiloa jokaista eurooppalaista kohden.

