Käytettyjen vaatteiden, asusteiden ja kenkien kierrätys ja jätehuolto siirtyvät tuottajien ja maahantuojien vastuulle kahden vuoden kuluttua. Se tarkoittaa, että vaatteiden valmistajat ja maahantuojat maksavat keräyksen ja kierrätyksen kustannukset. Nykyisin vastuu on kunnilla.
Käytöstä poistetut vaatteet pussiin ja kierrätysastiaan. Näin systeemi toimii todennäköisesti jatkossakin, mutta maksaja vaihtuu.
Kahden vuoden päästä kaikissa EU-maissa vastuu tekstiilien kierrätyksen ja jätehuollon järjestämisestä siirtyy vaatteiden ja kenkien valmistajille ja maahantuojille.
– Valmistajat ja maahantuojat joutuvat maksamaan myös sen jätehuoltopään siitä, eli tavallaan koko elinkaaren kustannukset, toteaa neuvotteleva virkamies Sirje Stén ympäristöministeriöstä.
Ala on valmistautunut muutokseen, mutta huolenaiheitakin on.
– Keskeiset huolenaiheet liittyvät tietenkin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan ja ihan käytännön toteutukseen, että miten se toteutetaan järkevästi, pohtii johtava asiantuntija Emilia Gädda, Suomen Tekstiili & Muoti ry: stä.