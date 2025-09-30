THL arvioi, että liki 30 000 suomalaislasta ajautuu köyhyyteen.

MTV Uutisten haastattelema perheenäiti Maria ihmettelee hallituksen suunnitelmaa säästää toimeentulotuesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan toimeentulotukiuudistus on ajamassa liki 30 000 lasta köyhyyteen.

– Vääristä asioista leikataan. Lähipiirissäni on toimeentulotuella olevia ihmisiä, jotka ovat tuhon partaalla. He saavat ilmoituksen, että asunto pitää vaihtaa, mikä tarkoittaa lapsille elinpiirin vaihtumista, sanoo Maria.

Maria ei esiinny haastattelussa koko nimellään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Toimeentulotukea leikattaisiin yksinhuoltajilta ja perheiltä noin kaksi prosenttia.

Marian perheellä on karvaita kokemuksia toimeentulotukiasiakkuudesta aiemmilta vuosilta.

– Sinun pitää avata kaikki tilitietosi viranomaisille. Et voi ostaa hiusväriä tai käydä parturissa. Olen opetellut leikkaamaan itse hiukseni.

Hallitus laskee tekevänsä 70 miljoonan euron vuosittaiset säästöt leikkauksilla. Kela maksoi perustoimeentulotukea noin 835 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Riisipuuro jäi haaveeksi

Marian perheen kummatkin aikuiset ovat pitkien työttömyysjaksojen jälkeen tällä hetkellä töissä matalapalkka-alalla. Rahat eivät riitä kunnolliseen arkeen muun muassa korkeakorkoisten lainojen vuoksi. Vähävaraisen on vaikea saada lainaa yhtä hyvillä ehdoilla kuin muiden.

– Lapsille ei voi luvata mitään. Eilen kysyin lapsilta, pärjättäisiinkö ilman lämmintä ruokaa, että tehtäisiinkö vain sämpylöitä ja lettuja. Sukulainen yllättäen toikin maitopurkin, joten ajattelin että tehdään riisipuuroa. Riisiä ei kuitenkaan ollut kaapissa joulun jäljiltä.

Onnekseen perhe löysi 20 euron lahjakortin kotoaan.

– Saimme ostettua alennustarralla lihapiirakoita. Lämmintä ruokaa olikin pöydässä.

Maria kertoo olevansa ylisukupolvinen köyhä. Vähävaraisuus on siis tuttua useamman sukupolven ajalta. Maria on huomannut, että omat lapset ovat alkaneet vähätellä itseään perheen köyhyyden vuoksi.

– Kun lapset alkavat olla tietyssä iässä, he alkavat luoda sosiaalisia suhteita ja haluavat kuulua yhteisöön ja harrastusporukoihin. Sitten kun näihin ei pääsekään sisälle, lapset alkavat vähätellä ja pienentämään itseään. Sanovat, että "tämä kelpaa ihan hyvin". Suojelevat äitiään pahalta mieleltä.

