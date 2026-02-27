Kolmiodraama-Sanni saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien haastatteluun.

Sannin deittailua erä-Teemun ja salama-Teemun kanssa seurattiin Kolmiodraama-sarjassa, mutta kummankaan kanssa ei syntynyt vakavampaa suhdetta.

Sanni ja erä-Teemu jatkoivat tapailua myös kuvausten jälkeen, mutta viimeisessä jaksossa paljastui suhteen päättyneen ja kaksikon välit olivat viileät. Ohjelman päätösjakso kuvattiin loppuvuodesta vuonna 2024.

Sanni saapui Koukussa Kolmiodraamaan -vodcastin juontajien Jari Peltolan ja Katja Lintusen haastatteluun kertomaan nykyiset kuulumisensa.

– Minä olen ihan sinkkuna. Olen koittanut vähän deittailla, mutta deittiapplikaatiomaailma on vähän sellainen surkea. En ole varma, onko se ihan paras, Sanni paljastaa.

Sanni oli mukana sarjassa jo toista kertaa, sillä hänet nähtiin myös sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella. Kolmatta kertaa hän ei sarjaan lähde enää mukaan. Sanni on kuitenkin avoin muille tv-ohjelmille.

Kolmiodraama-sarjan osallistujat tapasivat useamman kerran kuvausten aikana ja Sanni paljastaa, millaisia juhlia heillä oli ja miten ne erosivat ensimmäisen kauden juhlista, jossa myös Sanni oli mukana.